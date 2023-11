Uwaga na wolne za 11 listopada. „Grozi kara grzywny”

11 listopada 2023. Czy sklepy będą zamknięte? Czy należy się dzień wolny? Takie pytania zadają sobie Polacy przed tegorocznym Świętem Niepodległości. Z Kodeksu pracy wynika, że jeśli święto w danym miesiącu przypada w sobotę, pracodawca jest zobowiązany do obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 8 godzin. Prowadzi to do uzyskania dodatkowego dnia urlopowego do wykorzystania w miesiącu, w którym wypada święto państwowe. Zostały one wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy. Jeśli przepis nie zostanie wykonany, pracodawca może zostać dotkliwie ukarany.

11 listopada. Kara za brak dodatkowego wolnego

Niepodległość nie została zdobyta łatwo. Cześć i chwała bohaterom - takimi słowy czcimy pamięć uczestników Powstania Warszawskiego. Wydawało się, że Polacy już nigdy nie będą musieli przelewać krwi za kraj, Rosja pokazała jednak, że nie musi to być prawdą. Ile musimy wydać, żeby uzbroić się po zęby i wybić z głowy potencjalnym agresorom pomysły na zaatakowanie Polski? Ile kosztowałoby nas zrezygnowanie z inwestowania w armię i jakie miałoby konsekwencje? O tym w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Oglądaj

Święto Niepodległości, ustanowione na 11 listopada, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli przypada poza dniem pracującym, według przepisów Kodeksu pracy pracownicy powinni odebrać dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto. Zazwyczaj stosowany jest miesięczny okres rozliczeniowy, co oznacza, że dodatkowy dzień wolny powinien zostać wykorzystany w miesiącu, w którym wypada święto państwowe. Nie ma znaczenia czy dzień zostanie wykorzystany przed świętem wypadającym w sobotę, czy po nim.

Nie wszyscy pracujący dostaną jednak wolne za sobotnie święto. - Dodatkowy urlop nie przysługuje pracownikom, którzy w danym okresie przebywają na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim lub na urlopie bezpłatnym. Przysługuje za to tym, których zwolnienie chorobowe kończy się 10 listopada lub rozpocznie się 12 listopada – wytłumaczyła Patrycja Czarnota, księgowa w firmie inFakt.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy przywilej dodatkowego dnia wolnego zależy od ustalonego wymiaru czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym. Z ustalonego wymiaru czasu pracy pracownika w niepełnym wymiarze może wynikać, że nie przepracuje on więcej, niż przypada dla niego w danym miesiącu. W takiej sytuacji nie będzie mu przysługiwało wolne. W przeciwnym wypadku należy udzielić mu dodatkowego dnia wolnego.

- Pracodawca, który nie udziela dodatkowego dnia wolnego pracownikowi, który posiada ten przywilej, łamie przepisy. W konsekwencji grozi mu kara grzywny – podkreśliła Patrycja Czarnota. W 2024 roku, podobnie jak w roku bieżącym, pojawi się święto państwowe przypadające w sobotę. Będzie to święto Trzech Króli 6 stycznia, a dodatkowy dzień wolny powinien zostać wykorzystany w styczniu, jeśli w danej firmie stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy.

Źródło: Radio ZET/InFakt