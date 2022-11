VAT 0 procent nie uchroni przed drogą żywnością. GUS: ceny wyższe o 50 procent

Inflacja rozpędziła się w Polsce do 17,9 procent. Tempo wzrostu cen byłoby jeszcze większe, gdyby nie została wprowadzona tarcza antyinflacyjna, obniżająca stawki VAT na kluczowe produkty, w tym nośniki energii. Ta ochrona zniknie jednak 1 stycznia 2023 roku, przez co ceny wzrosną skokowo. Nie wszystko jednak podrożeje. - Unia Europejska pozwala Polsce na utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność i to jest dobra informacja - powiedział w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Rafał Mundry.

Żywność dalej z VAT 0 procent. Jest zgoda UE

Tarcza antyinflacyjna obniżyła stawkę podatku VAT na żywność z 5 procent na 0 procent, efektywnie obniżając także w takim stosunku cenę końcową. Produkty nie potaniały, ale drożały wolniej, niż działoby się to bez redukcji podatków. Nie cała żywność jest jednak w takim stopniu chroniona.

- Warto powiedzieć jedną rzecz: stawki VAT na żywność w Polsce są trzy. Mamy 23, 8 i 5 procent. Tarcza antyinflacyjna rządu obniża tylko tę 5 procentową stawkę do zera, to nie jest tak, że cała żywność ma zerową stawkę. Około 70 procent produktów żywnościowych ma stawkę VAT 5 procent, która została obniżona przez rząd. Tu ze strony Brukseli nie ma żadnych uwag. Są zapowiedzi rządu, że zerowy VAT zostanie utrzymany – wyjaśnił Rafał Mundy. Po nowym roku dużych podwyżek cen żywności wywołanych zniesieniem tarczy nie należy się więc spodziewać.

Nie ma jednak nawet co liczyć na to, że ceny żywności nie wzrosną. Gospodarka jest systemem naczyń połączonych. Drożej będzie między innymi z powodu wzrostu cen prądu czy paliw wykorzystywanych do przetransportowania produktów do sklepów.

- W zeszłym tygodniu NBP opublikował raport na temat inflacji. I jest tam pewna nowość: według analityków inflacja dzięki tarczy jest niższa aż o 4 pkt. proc. Brak tarczy podbije inflacje o 2-3 procent, to pewne. W styczniu i w lutych inflacja może przebić 20 procent. To jest coraz bardziej prawdopodobne – zauważył Mundry.

Wzrosły także koszty produkcji żywności. GUS podał, że w październiku 2022 roku ceny skupu podstawowych produktów rolnych - pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego - wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 56,7 procent, po wzroście o 58,8 procent miesiąc wcześniej.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska