Vinted, OLX i Allegro wyślą dane sprzedających do skarbówki w 2024 roku

Sprzedaż w serwisach takich jak OLX czy Vinted cieszy się dużą popularnością: chociaż dla wielu użytkowników jest to po prostu sposób na pozbycie się nieużywanych rzeczy i sporadyczny zarobek, zdarza się, że mamy do czynienia ze sprzedażą w ramach działalności gospodarczej. Jednorazowa, okazjonalna sprzedaż własnego majątku (książki, ubrania, zabawki) nie podlega opodatkowaniu. Jeżeli taka działalność jest ciągła i zorganizowana, sprzedawca zobowiązany jest do odprowadzania podatków. W 2024 roku w życie wejdą regulacje, za sprawą których niemal 17 milionów Polaków trafi pod lupę skarbówki.

Dane o użytkownikach trafią do organów podatkowych

Nowa regulacja będzie dotyczyła obowiązków sprawozdawczych dla platform internetowych i ich operatorów. Dane o użytkownikach i przeprowadzanych transakcjach będą przekazywane organom podatkowym. Chodzi dokładnie o dane identyfikacyjne (m.in. data urodzenia), wynagrodzenie i dane o rachunku finansowym. Operator platformy będzie również przekazywał zbiorcze raport na temat transakcji dokonywanych przez sprzedawcę. Jak czytamy w serwisie aventum-kancelaria.pl:

“Ustawa weszła w życie z dniem 1.05.2023 r., a pierwsze raporty powinny zostać złożone począwszy od stycznia 2024 r.. Obowiązek raportowania obejmuje dane od 1 stycznia 2023 r.Nowe obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyły nie tylko popularnych platform sprzedażowych działających w Unii Europejskiej. Ustawa nakłada bowiem obowiązki na operatorów platform będących rezydentami podatkowymi UE, ale także tych, którzy nie mają w państwie członkowskim ani swojego miejsca zarządu, ani stałego zakładu.”

Kto będzie podlegał raportowaniu? Najważniejsze warunki

Aby dany sprzedawca trafił do raportu, muszą być spełnione określone zasady. W nowej regulacji wymienione są:

usługi świadczone osobiście, np. usługi przewozu osób, transportowe i dostawcze, drobne usługi codzienne, takie jak hydrauliczne, roboty budowlane, usługi fryzjerskie itp.,

najem nieruchomości lub ich części, np. garaży, pól kempingowych, pokoi, parkingów,

sprzedaż towarów (minimum 30 transakcji na łączną kwotę co najmniej 2000 euro)

Przed zmianami operatorzy konkretnych platform przekazywali dane sprzedawców w ramach toczących się postępowań. Od 2024 roku przekazywanie danych będzie odbywało się w uporządkowany sposób, a organy podatkowe nie będą musiały stosować indywidualnych próśb do operatorów serwisów.