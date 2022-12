W 2023 roku zbiedniejemy. „Będziemy tracić na wartości realnej naszych płac”

Inflacja na początku 2023 roku mocno wzrośnie i prawdopodobnie przekroczy poziom 20 procent – wynika z projekcji Narodowego Banku Polskiego. To efekt między innymi likwidacji tarczy antyinflacyjnej: stawki podatków na paliwo i nośniki energii mogą wzrosnąć do maksymalnej wysokości. Zerowy VAT ma być utrzymany na część produktów żywnościowych co najmniej do końca czerwca 2023 roku. Trzeba jednak pogodzić się z faktem, że siła nabywcza naszych zarobków zauważalnie się obniży - ostrzegł Marek Belka w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski.

„Płace będą przeganiane przez inflację”. Pesymistyczna prognoza Belki

Płace rosną w Polsce wolniej od inflacji. W praktyce oznacza to, że za zarobione pieniądze możemy kupić coraz mniej. Problem dotyczy także seniorów pobierających renty i emerytury: rząd uchwalił co prawda z powodu wysokiej inflacji pokaźną waloryzację, Indeks Koszyka Dudy pokazał jednak smutną rzeczywistość: emeryci w ostatnich latach bardzo zbiednieli.

Powody do zmartwień mamy wszyscy: inflacja zostanie z nami na lata, co oznacza stały i bezlitosny wzrost cen. Z powodu oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego nie ma co spodziewać się wysokich wzrostów wynagrodzeń, co będzie miało dla Polaków przykre konsekwencje.

- Moje prognozy na rok 2023 są takie: inflacja po osiągnięciu pewnego maksimum, prawdopodobnie w lutym w okolicach 20 procent, powinna zacząć się obniżać. Tempo wzrostu cen nadal wysokie i niszczące dla gospodarki zacznie się po tym czasie obniżać. Powody są dwa: normalizacja na rynkach światowych oraz osłabienia tempa wzrostu gospodarczego - powiedział w programie „Newsroom” prof. Marek Belka. Były wicepremier wytłumaczył, co będzie to oznaczać dla polskiej gospodarki.

- Nastąpi też spowolnienie gospodarcze, nie spodziewam się recesji, która dotyka gospodarki zachodnie. Choć nawet tam prognozy się niejasne. Być może uda się uniknąć recesji nawet w tych krajach. Bezrobocie wzrośnie, ale nieznacznie – przewidział Belka. Były szef NBP dodał, że oznacza to pesymistyczne perspektywy dla dobrobytu Polaków.

- Efekt spowolnienia odczujemy w inny sposób: nasze płace będą przeganiane przez inflację. Innymi słowy, będziemy tracić na wartości realnej naszych płac – stwierdził Belka.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska