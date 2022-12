W 2023 roku zbiedniejemy. Wzrost płac „istotnie wolniejszy od inflacji”

Płaca minimalna z powodu wysokiej inflacji wzrośnie w 2023 roku dwa razy: od 1 stycznia do wysokości 3490 zł brutto oraz od 1 lipca do 3600 zł brutto. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 wyniosło 6857,96 zł, co oznacza wzrost o 13,9 procent rok do roku. W obliczu inflacji sięgającej w tym okresie 17,5 procent taki wzrost pensji w praktyce, przez spadek siły nabywczej złotego, był obniżką. Trzeba się do tego przyzwyczaić: nasze pensje będą tak wyparowywać przez cały 2023 rok.

Pensje będą rosnąc wolniej niż inflacja. Będzie nas stać na mniej

- Nie ma co liczyć na podwyżki, które zrekompensują w pełni inflację – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Ponurą prognozę ekspert osłodził całym bukietem rad dotyczącym sposobów na skuteczne negocjowanie jak najwyższej podwyżki.

Porady zdecydowanie się przydadzą: analitycy ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Piotr Popławski stwierdzili, że przynajmniej w pierwszych 2-3 kwartałach 2023 roku tempo płac będzie niższe od inflacji. O ile – zależeć może od praktycznego wykorzystania porad Krzysztofa Inglota.

Zdaniem bankowców wzrost pensji zaraportowany przez GUS został zawyżony przez wcześniejszą wypłatę premii w górnictwie i różnego rodzaju dodatki inflacyjne. Analitycy zwrócili jednocześnie uwagę, że w ujęciu realnym płace spadają jednak prawie nieprzerwanie od czerwca i prawdopodobnie nie zmieni się to także w pierwszej połowie 2023 roku.

„Nawet blisko 20 procent podwyżki płacy minimalnej w przyszłym roku nie podniesie ogółu funduszu płac do poziomu zbliżonego do CPI (szczyt w okolicach 21 procent r/r w lutym)" - podali.

Analitycy dodalo, że kondycja rynku pracy pozostaje „ogólnie dobra”, ale sytuacja pogorszyła się w niektórych branżach po udanej pierwszej połowie tego roku. „Przede wszystkim etaty redukuje przetwórstwo (zwłaszcza branża meblarska), podczas gdy sytuacja w transporcie, czy informacji i komunikacji pozostaje bardzo dobra” - wyjaśnili. Ich zdaniem nie widać perspektyw na większy wzrost bezrobocia, chociaż szereg branż wyraźnie spowalnia, a budownictwo czeka prawdopodobnie załamanie.

Eksperci ING Banku Śląskiego podkreślili, że kluczową rolę odgrywa demografia i postępujące starzenie się społeczeństwa. Przedsiębiorstwa wolą utrzymać etaty obawiając się problemów z ponownym zatrudnieniem gdy spowolnienie minie. „Jednocześnie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę około 400 tys. uchodźców znalazło pracę w kraju i najprawdopodobniej nie znajduje się w statystykach GUS” - przyznali w komentarzu.

RadioZET.pl/PAP