W którym banku kredyt 2 procent opłaca się najbardziej? Można się zdziwić

Kredyt 2 procent spotkał się z ogromny zainteresowaniem ze strony kupujących swoje pierwsze mieszkanie: banki zostały wprost zalane zapytaniami dotyczącymi ofert oraz wyliczenia zdolności kredytowej.. Do tej pory do rządowego programu przystąpiło osiem banków. Eksperci rankomat.pl szczegółowo prześwietlili dostępne oferty i sprawdzili, który bank ma najlepszą ofertę dla kredytobiorców. Z ich analizy wynika, że RRSO kredytu z rządowym wsparciem wynosi od 3,58 procent do 5,22 procent. Jest ono znacząco niższe niż w standardowej ofercie kredytów hipotecznych, dla których ten wskaźnik wynosi obecnie ok. 9 procent.

Kredyt 2 procent. W którym banku najtańszy?

Kto ma taką możliwość, powinien poważnie rozważyć wzięcie kredytu 2 procent – radzili eksperci po zapoznaniu się z warunkami programu. - Wydaje się, że argumentów za tym, żeby się spieszyć jest więcej, ale to nie znaczy, że musimy takie decyzje podejmować z dnia na dzień. Zakładam, że kilka miesięcy wystarczy nam na zrobienie rozeznania, co dzieje się na rynku, a zwłaszcza – i tu sam jestem ciekaw – jak zareagują deweloperzy na pojawienie się nowego popytu. Liczę na to, że będziemy mieli do czynienia z eksplozją podaży. Ważne jest spokojne rozeznanie, mierzenia zamiarów na siłę, trzeba je dopasować do naszych możliwości, nie należy zadłużać się „pod korek”, trzeba mieć bufor bezpieczeństwa – poradził osobom przymierzającym się do zaciągnięcia Bezpiecznego kredytu 2 procent Marek Wielgo, ekspert rynekpierwotny.pl, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

Wysokie stopy procentowe oraz ceny mieszkań na rekordowych poziomach powodowały, że Polaków nie było stać na kupno pierwszej nieruchomości na kredyt. Dlatego wejście w życie programu i pojawienie się pierwszych ofert kredytów hipotecznych ze wsparciem wywołało rekordowe zainteresowanie. Na początku lipca rankomat.pl, gdzie można porównać ze sobą oferty kredytów hipotecznych wielu banków, odnotował aż o 90 procent więcej wyszukań w kategorii kredyt na zakup nieruchomości niż to miało miejsce na koniec czerwca.

– Wzmożone zainteresowanie kredytami hipotecznymi nie powinno nikogo dziwić. Z analiz ofert banków, które dołączyły do programu wynika, że warunki kredytów ze wsparciem rządowym są zdecydowanie lepsze niż dotychczasowa oferta komercyjna. Program Bezpieczny kredyt 2 proc. może spowodować, że wielu klientów będzie mogło w końcu zdecydować się na zakup pierwszego własnego mieszkania lub domu – mówi Wojciech Piesta, ekspert porównywarki ubezpieczeń i finansów rankomat.pl.

Do rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. przystąpiło 8 banków (stan na 21 lipca). Umowy z BGK podpisały: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, PEKAO, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, PKO BP, SGB-Bank i VeloBank. Wszystkie dostępne oferty spełniają bazowe założenia programu. Różnią się jednak między sobą wartością marż banku oraz pobieranych przez nich prowizji za udzielania kredytu czy kosztów dodatkowych jak np. ubezpieczenie nieruchomości.

Różnice pojawią się także w sposobie liczenia zdolności kredytowej. Z porównania rankomat.pl wynika, że w połowie lipca kredyt hipoteczny ze wsparciem rządowego programu z najniższym wskaźnikiem RRSO (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu, wyrażony jako jego wartość procentowa w stosunku rocznym) oferuje Bank BPS. Dla tego banku ten wskaźnik wynosi 3,58 procent. Najwyższa stawka RRSO jest w Alior Banku – 5,22 procent. W PKO Banku Polskim ta wartość wynosi 4,96 procent, a w Banku Pekao 4,72 procent.

fot. rankomat.pl

– Dla porównania najniższe RRSO dla kredytu hipotecznego, który nie jest częścią rządowego programu wsparcia, wynosi obecnie ponad 8 procent. To oznacza, że kredyty, które są udzielane w ramach rządowego programu, oferują nie tylko niższe raty na start. Bezpieczny kredyt 2 procent pozwala także zaoszczędzić znaczną kwotę na spłacie przez cały okres kredytowania. Mówimy o kwotach liczonych w setkach tysięcy złotych – dodał Wojciech Piesta.

Pożyczając w PKO BP 290 000 zł na 25 lat, musisz oddać do banku 509 500 zł. W tym przypadku całkowity koszt kredytu wyniesie 219 600 zł, co oznacza RRSO w wysokości 4,96 procent. Przy standardowym kredycie hipotecznym PKO BP: Własny Kąt hipoteczny – całkowita kwota do zapłaty wyniesie 767 500 zł z RRSO na poziomie 9,41 procent. Dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2 proc. oszczędność na całkowitej spłacie kredytu przez 25 lat wyniosą 258 000 zł.

Podobne wartości uzyskujemy w Bank Pekao. W tej instytucji, przy pożyczeniu 335 000 zł na 27 lat i skorzystaniu z rządowego programu, całkowity koszt kredytu wyniesie 278 300 zł (RRSO: 4,72 procent). Dla porównania, w Rodzinnym kredycie mieszkaniowym dostępnym w tym banku, koszt pożyczki o podobnych parametrach wynosi 602 900 zł (RRSO: 10,04 procent), czyli prawie o 325 000 zł więcej.

RadioZET.pl/rankomat.pl