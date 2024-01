W lutym zwrot podatku dla emerytów. Mamy tabelę wypłat

13. i 14. emerytura wypłacana w 2023 roku była obciążona podatkiem dochodowym. Oznacza to, że kwota brutto była obniżana nie tylko o składkę zdrowotną, lecz także – w zakresie zależnym od wysokości comiesięcznego świadczenia – o zaliczkę na podatek dochodowy. Ta, w całości lub części, zostanie zwrócona, jeśli została pobrana od kwoty nieprzekraczającej 30 000 zł w skali roku. Kto i na ile może liczyć?

Zwrot podatku od 13. i 14. emerytury. Tabela kwot

- Przypominam, że już od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – poinformował Iwona Kowalska –Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Oglądaj

Otrzymanie PIT od ZUS to pierwszy krok na drodze do odzyskania pieniędzy od fiskusa. Drugi to zalogowanie się do usługi „Twój e-PIT” i zatwierdzenie oczekującego tam rozliczenia. Zalogować się można będzie na dwa sposoby – za pomocą profilu zaufanego albo po podaniu danych weryfikujących z rozliczenia za zeszły rok.

Po zatwierdzeniu i wysłaniu rozliczenia do urzędu skarbowego zwrot powinien przeprowadzony już po kilku-kilkunastu dniach. Pieniądze pojawią się na koncie, które zostało wskazane do rozliczeń z fiskusem. O jakich dokładnie kwota mowa? Na zwrot pobranej zaliczki na podatek dochodowy – całkowity lub częściowy – liczyć mogą tylko seniorzy, których przychody miesięczne nie przekraczają 2500 zł brutto. Emeryci i renciści, którzy otrzymują co miesiąc większe kwoty, na przelew z urzędu skarbowego nie mają co liczyć.

fot. Radio ZET

Kiedy dokładnie będzie można starać się o te pieniądze? Deklaracje podatkowe będzie można składać od połowy lutego 2024 roku. Dzięki usłudze „Twój e-PIT” będą one gotowe do złożenia – po sprawdzeniu, czy wszystko się zgadza, wystarczy przekazać je do urzędu. Jeśli się tego nie zrobi, system automatycznie złoży zeznanie w ostatnim dniu ich przyjmowania – a więc pod koniec kwietnia.

Urzędy skarbowe na zwrot nadpłaty mają 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 90 od złożenia deklaracji w formie papierowej. W praktyce w przypadku rozliczania się via „Twój e-PIT” pieniądze wracają do swoich właścicieli nawet w ciągu kilku-kilkunastu dni.

Źródło: Radio ZET