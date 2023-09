W Polsce powstaną strefy z tanim prądem. Ale tylko dla wybranych

Ceny prądu zostały zamrożone dla odbiorców indywidualnych. Ograniczono także ich wzrost dla części przedsiębiorstw, ratując wiele z nich nawet przed upadłością z powodu radykalnego wzrostu kosztów. Koszty energii są bardzo ważne dla dużych przedsiębiorstw i decydują często o wyborze kraju na inwestycje. W celu przyciągnięcia nowych przedsiębiorstw z zagranicy powstaną specjalne strefy energetyczne.

Specjalne strefy energetyczne. Tańszy prąd dla dużych przedsiębiorstw

- W 2022 roku kupiliśmy za granicą 20 mln ton węgla. Kupujemy prawie całą ropę naftową do Polski, 80 procent zużywanego w Polsce gazu ziemnego. Koszty tego są astronomiczne. Na paliwa kopalne wydaliśmy w 2022 roku za granicą 200 mld zł. To jest kwota, którą Polska w zeszłym roku wysłała za granicę, jak nie do ruskich oligarchów, to do arabskich szejków, na zakup czegoś, co bezzwłocznie spaliliśmy, puściliśmy z dymem i kupujemy następne. Podzielmy tę kwotę na 40 mln Polaków – to jest 5000 zł na osobę. To kompletne szaleństwo – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Popkiewicz.

Oglądaj

Ceny energii elektrycznej w Polsce są wysokie, bo nasz system energetyczny to w większości elektrownie węglowe, które muszą kupować od rządu prawa do emisji dwutlenku węgla. Podwyższyło to ceny o łącznie 23 mld zł w ciągu roku. To zły prognostyk dla polskiej gospodarki, gdyż konkurencyjność buduje się między innymi na niskich cenach prądu.

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zapowiedziała podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu powstanie specjalnych stref energetycznych. Byłyby one oferowane „bardzo specyficznym inwestorom, o szczególnym profilu, którzy zużywają dużo energii”. Takie przedsiębiorstwa otrzymałyby niższe ceny energii. Ważna dla inwestorów jest także sposób pozyskiwania energii - coraz więcej przedsiębiorstw stawia tylko i wyłącznie na źródła odnawialne, odrzucając lokalizacje, w których prąd elektryczny generowany jest z węgla.

Pełnomocnik powiedziała, że liczy na to, iż specjalne strefy energetyczne zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2024 roku. - Projekt jest gotowy i już jest wdrażany – wyjaśniła. Według pełnomocnik strefy byłyby dużym impulsem inwestycyjnym, ponieważ przedsiębiorstwa decydując się na inwestycje, biorą pod uwagę, ile będą płacić za energię.

Wstępna lokalizacja specjalnych stref energetycznych to okolice: Słupska, Suwałk, Ostaszewa (dwie strefy, w pobliżu Torunia), Szubina (w pobliżu Bydgoszczy) oraz Olsztyna. Strefy byłyby przeznaczone dla dużych odbiorców energii elektrycznej, o rocznym zużyciu powyżej 100 GWh, oraz planujących budowę magazynów energii.

PAP/Michał Boroń