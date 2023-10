W styczniu grozi nam eksplozja cen. Rzecznik rządu: decyzja w listopadzie

Inflacja byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie tarcza antyinflacyjna, która tymczasowo obniżyła ceny przez redukcję stawek podatku VAT. Podwyżki zostały w ten sposób jednak tylko odroczone i dadzą o sobie znać w chwili, gdy tarcza przestanie działać. Obecna jej odsłona została uchwalona do końca 2023 roku, co oznacza, że 1 stycznia 2024 czekać nas może eksplozja cen w sklepach. Jest ona nieunikniona, ale może zostać odroczona po raz kolejny poprzez przedłużenie tarczy.

Tarcza antyinflacyjna 2024. Decyzja w listopadzie

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Tarcza antyinflacyjna to jeden ze sposobów utrzymania inflacji na niższym poziomie – kosztem jej wzrostu w chwili, gdy przestanie działać. Ekonomiści podobnego pomysłu dopatrują się w utrzymywaniu przez Orlen niskich w porównaniu do sytuacji rynkowej cen paliw: dzięki temu odczyt inflacji we wrześniu był o 0,6 punktu procentowego niższy, co przyczyniło się do spadku tempa wzrostu cen do 8,2 procent. Obniżka na stacjach ma potrwać nawet kilka miesięcy, a czy dni tarczy antyinflacyjnej są już policzone?

- Informujemy o tym mniej więcej w środku kolejnego kwartału, kiedy mamy dane makroekonomiczne. (...) Taka decyzja mniej więcej będzie w listopadzie zapewne, bo wtedy będą dane makroekonomiczne – odpowiedział Piotr Müller zapytany o możliwość przedłużenia tarczy na część lub całość 2024 roku.

- Mamy na przykład i przedstawiliśmy dane dotyczące wakacji kredytowych, one są przedłużone. O tym wiemy. Niedługo będzie też informacja o tym, jaki próg dochodowy będzie w tym zakresie. Sama ustawa musi być przyjęta przez nowy Sejm, w związku z tym wtedy będą jasno przyjęte przepisy, natomiast ten próg będzie stosunkowo wysoki, on obejmie większość osób - zapewnił Müller.

We wrześniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok, będzie jednak zastosowane kryterium dochodowe. Jak wskazał, nad określeniem progu dochodowego dot. wakacji kredytowych pracuje Komisja Nadzoru Finansowego.