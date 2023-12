W takim tempie rosną ceny w Polsce. GUS podał ostateczne dane

Inflacja hamuje, co oznacza tyle, że ceny rosną wolniej. Z ostatecznych danych GUS wynika, że listopadowe tempo wzrostu cen wyniosło 6,6 proc. rok do roku, choć wstępne szacunki mówiły o 6,5 proc.

Inflacja w listopadzie. Nowe dane GUS

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,6 proc. (przy wzroście cen usług – o 8,6 proc. i towarów – o 5,9 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. (w tym towarów – o 1,0 proc., przy spadku cen usług – o 0,1 proc.).

Ekonomista PKO BP Kamil Pastor w rozmowie z PAP skomentował, że za wolniej rosnącymi cenami stać może m.in. Black Friday. - Nasze wstępne wyjaśnienie zakłada, że to efekt głębszych niż w poprzednich latach przecen w ramach Black Weeks, co z kolei jest zasługą obowiązującej obecnie dyrektywy Omnibus, która nakazuje publikować informacje o najniższej cenie z ostatnich 30 dni– dodał ekspert.

„Inflacja była stabilna w listopadzie (6,6 proc.). Mocniej spadła inflacja bazowa – z 8,0 do 7,6 proc. To efekt niższego tempa wzrostu cen odzieży, utrzymania mieszkania czy opieki zdrowotnej. Równocześnie wciąż dynamicznie rosną ceny usług – w listopadzie były o 8,6 proc. większe niż rok temu” – podali w komentarzu analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z prognoz ekspertów z PIE wynika, że grudzień przyniesie wzrost inflacji do ok. 7 proc. „Będzie to jednak głównie związane z cenami energii. Niemniej spadek inflacji bazowej powinien być umiarkowany” – podsumowano.

2024 rok wiązał się będzie z dalszą dezinflacją. Niewykluczone, że już w pierwszym kwartale odnotujemy inflację rzędu poniżej 5 proc., co będzie pokłosiem dalszego utrzymywania zerowego podatku VAT na żywność.

Źródło: Radio ZET