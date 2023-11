W tych miastach patodeweloperka kwitnie. Ceny robią wrażenie

Patodeweloperka w Polsce kwitnie, na co rząd odpowiedział pakietem reform w budowlance. Mieszkania do 25 mkw., które już zdążyły powstać, są w rękach ich właścicieli opłacalną lokatą kapitału, chociażby na rynku najmu. Polski Instytut Ekonomiczny przeanalizował, gdzie tego typu „mieszkań” jest najwięcej.

Mieszkanie zacznie się od 25 mkw. Patodeweloperka kwitnie, ale będą zmiany

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało pakiet zmian w budowlance w walce z tzw. patodeweloperką. Rząd chce tak zmienić przepisy, by przyszli nabywcy mieszkań nie byli więcej narażeni na place zabaw przypominające kojec dla psa czy na widok na sąsiednie mieszkanie z balkonu. Zmienić ma się także dopuszczalny metraż nieruchomości zwanej mieszkaniem. Za takie uznawana będzie nieruchomość o powierzchni co najmniej 25m2.

Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszym „Tygodniku Gospodarczym” przyjrzał się zjawisku patodeweloperki. Jak wyjaśniono, mowa o „mieszkaniach budowanych w celach inwestycyjnych kosztem komfortu mieszkańca”. Nieruchomości o powierzchni poniżej 25m2 często w ogłoszeniach nazywane są mikrokawalarkami lub „apartamentami studio”. PIE powołał się na dane Propertly.io, z których wynika, że na rynku sprzedaży takie zjawisko jest marginalne, za to w przypadku najmu aż roi się od tego typu lokali.

Z danych wynika, że mikrokawalerki w III kwartale 2023 r. w 16 miastach wojewódzkich miały na rynku sprzedaży udział mniejszy niż 2 proc. Ponad 85 proc. takich nieruchomości sprzedawanych było na rynku wtórnym. Mowa zatem także o mieszkaniach powstałych w minionych dekadach, kiedy jeszcze nie było regulacji dot. metrażu.

Na rynku najmu mikrokawalerski stanowią 6,5 proc. wszystkich mieszkań. „To ważniejszy segment niż mieszkania większe, liczące od 90 m2 (5 proc.). Co więcej, ich udział w rynku rośnie” – czytamy w analizie PIE.

Jak wskazano, w badanych miastach pojawia się średnio ok. 500 ofert tygodniowo na wynajem mieszkania poniżej 25 m2. Najwięcej z nich jest w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Co z ceną? Wielu najemców daje się skusić na tego typu lokalne z uwagi na ograniczone fundusze. Cena jest niższa, gdyż metraż jest najmniejszy. Jednak jeśli porównamy cenę za metr dużego mieszkania i cenę metra mikrokawalerki, to większe nieruchomości okazują się bardziej opłacalną inwestycją.

„Średnia cena za wynajem 1 m2 mikrokawalerki jest prawie dwukrotnie wyższa niż większych mieszkań. Za wynajęcie 1 m2 mikrokawalerki trzeba zapłacić 112 PLN, a za 1 m2 większego mieszkania (powyżej 25 m2) – 60 PLN” – czytamy. Miesięczny koszt takiego najmu w Warszawie przekracza 2 tys. zł. We Wrocławiu, w Krakowie czy w Łodzi średnia cena miesięcznego najmu nie przekracza, choć zbliża się do tej kwoty.