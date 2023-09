Wakacje kredytowe 2024. Zaskakująca decyzja rządu

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok - zdecydował rząd. Premier Mateusz Morawiecki zastrzegł jednak, że wprowadzone zostanie kryterium dochodowe. Jego wysokość nie została jeszcze podana. - Będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci bardziej zamożni, bardziej majętni, ci, których stać na spłatę - powiedział szef rządu telewizji Polsat News. Dodał, że polecił opracowanie kryteriów dochodowych, które „będą sprawiedliwe i pomogą polskim rodzinom”.

Przedłużenie wakacji kredytowych. Kryterium dochodowe

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

Wakacje kredytowe zostały ustanowione z powodu znacznego wzrostu wysokości rat po podniesieniu stóp procentowych przez RPP. Kredytobiorcy musieli zacząć oddawać bankom nawet dwa razy więcej w skali miesiąca, co było dotkliwym ciosem w domowe budżety. Obniżka stóp procentowych sprawiła, że wysokość zobowiązań się zmniejszy. Wygląda na to jednak, że nie na tyle, żeby część Polaków nie potrzebowała korzystać dalej z przeniesienia płatności jednej raty kwartalnie na koniec okres spłacania kredytu.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom weszła w życie pod koniec lipca 2022 roku. Wprowadziła możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 roku i cztery miesiące w 2023 roku. Z wakacji kredytowych mogły skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 roku.

Z projekcji NBP wynika, że inflacja w 2024 roku będzie spadać, a wraz z nią będą obniżane stopy procentowe. Oznaczałoby to także zmniejszenie rat płaconych przez kredytobiorców, a więc likwidowałoby potrzebę wakacji kredytowych. Mim tego rząd zdecydował się na przedłużenie programu, co może oznaczać, że wyższe oprocentowanie będzie obowiązywać dłużej, niż spodziewał się rynek.

Prezes NBP poinformował, że na koniec 2023 roku inflacja w Polsce powinna wynosić pomiędzy 6 a 7 procent, a w 2024 roku będzie dalej „szybko spadać”. NBP opublikuje pełną najnowszą projekcję inflacji i PKB w listopadzie. Wg lipcowej projekcji NBP, inflacja średniorocznie w 2024 roku w Polsce miała wynieść 5,2 procent, a w 2025 r. 3,6 procent.