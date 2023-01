Wakacje kredytowe o połowę krótsze. Są pierwsze kary dla banków

Wakacje kredytowe miały ulżyć kredytobiorcom w spłacie rekordowo wysokich rat po serii podwyżek stóp procentowych. Od 29 lipca minionego roku banki na wniosek kredytobiorców złotowych zobligowane były do zawieszenia spłaty rat na 8 miesięcy: po cztery raty w 2022 i 2023 roku. Nie wszystkie banki trzymały się jednak zapisów ustawodawcy. „BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy” – podał w komunikacie UOKiK.

Wakacje kredytowe kosztują, ale ich ograniczanie także

Związek Banków Polskich wyliczył, że straty sektora z tytułu wakacji kredytowych to co najmniej 8 mld zł. Tymczasowe zawieszenie spłaty zrodziło obawy o płynność finansową banków, co najprawdopodobniej było powodem utrudniania składania przez klientów wniosków o wakacje kredytowe.

- Ustawodawca wprowadził wakacje kredytowe, aby ulżyć osobom posiadającym kredyty hipoteczne w trudnym czasie wysokich stóp procentowych. Przepisy pozostawiają wybór konsumentom, na jaki okres lub okresy chcą zawiesić spłatę rat i czy chcą wnioskować o to jednorazowo, czy sukcesywnie. Ograniczanie tego uprawnienia przez banki jest bezprawne, oznacza bowiem utrudnianie skorzystania z ustawowych praw konsumentów – wyjaśnił Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Taką praktykę odnotowano w przypadku dwóch banków: BNP Paribas i Banku Pocztowego. Banki te uniemożliwiały złożenie wniosku o wakacje kredytowe na okres 8 miesięcy na jednym wniosku. Jak czytamy, BNP Paribas początkowo w systemie bankowości elektronicznej umożliwiał złożenie wniosku tylko na 1 lub 2 miesiące III kwartału 2022 r. Zaniechał tej praktyki 8 września 2022 r. Natomiast Bank Pocztowy do 17 października 2022 r. dopuszczał w swoim systemie bankowości elektronicznej jedynie wnioski na zawieszenie maksymalnie 4 rat w 2022 r., przy czym na jednym wniosku mogły być to wyłącznie następujące po sobie miesiące.

- Praktyki BNP Paribas i Banku Pocztowego powodowały niedogodności dla konsumentów, którzy musieli kilkakrotnie składać wnioski i pilnować terminów. Mogły sprawić, że konsumenci zrezygnowali z ubiegania się o zawieszenie spłaty późniejszych rat. Dlatego nałożyłem na oba banki kary finansowe w łącznej wysokości blisko 3 mln zł – mówił Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Kara dla BNP Paribas Bank Polska to ponad 2,7 mln zł (2 720 515,50 zł), a dla Banku Pocztowego – ponad 230 tys. zł (233 860,95 zł).

RadioZET.pl/UOKiK