Wakacje kredytowe zostaną na dłużej? Minister ujawnił plan premiera

Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że decyzja dotycząca przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do końca pierwszej połowy września. Wskazywał, że jeśli taka decyzja zapadnie, to będzie rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych.

O wakacje kredytowe został we wtorek zapytany przez dziennikarzy minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Zakładam, że decyzja premiera będzie zmierzała w kierunku przedłużenia wakacji kredytowych, natomiast czy to będzie miało charakter ograniczenia do osób średnio i mało zarabiających, czy będzie skierowane do wszystkich, to jest decyzja premiera - odpowiedział Buda.

Wakacje kredytowe. Buda: możliwe przedłużenie na 2024 r.

- W najbliższym czasie decyzja będzie przez premiera ogłoszona, dlatego że trzeba się będzie przygotować na wielu poziomach. Jasność po stronie kredytobiorców jest ważna, bo oni się pytają, czego należy się spodziewać od nowego roku, a po drugie potrzebne są zmiany legislacyjne, które pokażą te możliwości na 2024 rok. Przygotowaliśmy ustawę, która mówiła o 2022 i 2023 roku. Teraz przygotujemy na nowy okres, jeśli będzie taka decyzja premiera - wyjaśnił szef MRiT.

Doprecyzował, że przepisy będą musiały być uchwalone przez Sejm nowej kadencji. - Nie mamy wątpliwości, że to będzie w tym roku jeszcze, ale przez Sejm nowej kadencji. Nasza decyzja polityczna będzie taka, by w tym kierunku zmierzać. Premier to ogłosi, a legislacja to już - zakładam - kwestia października, listopada - stwierdził Waldemar Buda.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom weszła w życie pod koniec lipca 2022 r. Wprowadziła ona tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r.