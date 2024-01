Wakacje od ZUS będą kosztować. Państwo i tak upomni się o pieniądze

Składki na ZUS to jeden z największych kosztów ponoszonych przez małych przedsiębiorców. Pieniądze trzeba przekazywać Zakładowi nawet gdy się nie zarabia albo wręcz ponosi straty. Nowy rząd chce przynieść samozatrudnionym możliwość odpoczynku od opłacania składek: Z projektu wynika, że każdy prowadzący JDG będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS przez maksymalny okres do 3 miesięcy w roku. Zwolnienia na ten czas także ze składki zdrowotnej nie przewidziano.

Urlop od ZUS. Tyle można zaoszczędzić

Rządowy projekt noweli ustawy przewiduje, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) będzie mógł poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do trzech miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego.

Po takich wakacjach obowiązek odprowadzania wszystkich składek będzie nakładany automatycznie, bez konieczności składania zgłoszenia do ZUS. Rozwiązanie ma być dobrowolne i skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego - podkreślono w założeniach.

„Wprowadzona ulga, polegająca na okresowym obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyczyni się do odciążenia finansowego przedsiębiorców. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych” - wskazano.

Jak przypomniał InFakt, w 2024 roku wysokość składek na ZUS wynosi łącznie 1 600,27 zł miesięcznie. Dzięki wakacjom składkowym przedsiębiorcy mogliby zaoszczędzić nawet 4 800,81 zł rocznie. Jest to ukłon w stronę jednoosobowych działalności gospodarczych, umożliwiający im zaoszczędzenie środków w obliczu niemal 13-proc. wzrostu składek na ZUS w 2024 roku.

- Projekt ustawy nie przewiduje jednak zwolnienia z konieczności opłacania składki zdrowotnej podczas wakacji od ZUS. Według planu ustawodawcy, ostateczny projekt ma być przyjęty przez rząd do końca marca 2024 roku, a to oznacza, że jeszcze w tym roku przedsiębiorcy mogliby skorzystać z ulgi. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zachorowałby podczas takich wakacji, to ZUS wypłaci mu zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych – poinformował Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

- W mojej ocenie, jeśli finalnie projekt będzie wyglądał tak, jak w założeniach, to rozwiązanie może stać się popularne wśród przedsiębiorców. Z drugiej strony, warto zastanowić się nad wysokością samej podstawy ZUS i na przykład zmniejszyć ją o 25 procent. Efekt dla budżetu państwa byłby ten sam, a przedsiębiorcy płaciliby niższe składki cały rok – dodał Juszczuk. Ekspert taką opinię wyraził już wcześniej w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Źródło: Radio ZET/KPRM/InFakt