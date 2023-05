Wakacyjne 500 plus w nowym wydaniu? „Możliwe kolejne formy wsparcia”

Bon turystyczny zadebiutował w 2020 roku, w samym środku najsurowszych covidowych obostrzeń. Jego wprowadzenie miało być wsparciem dla branży turystycznej, lecz także odciążeniem portfeli Polaków w czasie koronakryzysu. Czas na płatność bonem za hotel lub atrakcję turystyczną minął 31 marca br. Czy podczas tegorocznych wakacji przewidziane jest podobne turystyczne wsparcie? Oto odpowiedź przedstawiciela rządu.

Wakacyjne 500 plus w nowym wydaniu?

- Nie będzie nowego bonu turystycznego w takiej formie, w jakiej funkcjonował wcześniej. Analizowane są natomiast inne formy wsparcia krajowej turystyki – powiedział PAP wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Przedstawiciel rządu dodał, że taki bon to wydatek rzędu 4 mld zł, na co budżet nie może sobie teraz pozwolić. - Na tę chwilę trwają natomiast prace analityczne co do innej formy wspierania krajowej turystyki – powiedział Gut-Mostowy.

Przypomnijmy, że mowa o jednorazowym świadczeniu w wysokości 500 zł na jedno dziecko lub w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Takim bonem można było płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w kraju. Jak podał ZUS, w ramach programu zostało zrealizowanych ponad 5,5 mln transakcji na łączną kwotę prawie 3,2 mld zł.

RadioZET.pl/PAP