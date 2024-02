Waloryzacja 2024. ZUS podał kwoty spodziewanych podwyżek

Waloryzacja nie powinna być niższa niż 12,3 procent – zadeklarowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w piśmie odpowiadającym na pytania zadawane przez posłów podczas exposé premiera Donalda Tuska. Wynikający z wzoru wskaźnik waloryzacji poznamy w piątek 9 lutego, gdy GUS poda drugi człon wstawiany do równania: realny wzrost płac w minionym roku. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o przyjęciu wyższego niż minimalnego wskaźnika, wydaje się to jednak mało prawdopodobne.

ZUS podał emerytury po waloryzacji. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy

„Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wyniesie nie mniej niż 12,3 procent” – przyznało MRPiPS. Na jakie podwyżki emerytur i rent to się przełoży? ZUS wyliczył to na prośbę „Faktu”.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podał także od razu spodziewaną wysokość 13. i 14. emerytury. Dokładne kwoty wypłaty można sprawdzić w poniższej tabeli.

fot. ZUS/Fakt

Emerytura minimalna ma wzrosnąć z 1588,44 zł brutto obecnie do 1783,82 zł brutto, czyli o 195,38 zł brutto. Na rękę oznacza to podwyżkę w kwocie 177,79 zł – świadczenie minimalne na rękę wynosić będzie 1623,28 zł.

Szacowany całkowity koszt waloryzacji świadczeń przy prognozowanym wskaźniku 12,3 procent wynosi ok. 43,6 mld zł łącznie ze skutkiem finansowym podwyższenia wysokości 13 i 14 emerytury – podało ministerstwo.

Waloryzacja została wyznaczona na poziomie 12,3 procent przy założeniu, że realny wzrost płac w 2023 roku wyniesie 2 procent. Do wzoru wprowadza się 20 procent tego wskaźnika, co podwyższa waloryzacje o 0,4 punktu procentowego ponad inflację emerycką, wyliczoną przez GUS na 11,9 procent. Wzrost płac wyliczony przez GUS może być inny, w ustawie napisano także, że należy uwzględnić jego „minimum 20 procent” – rząd może zdecydować, że będzie chciał użyć większą jego część, co także mogłoby zmienić wysokość podwyżek waloryzacyjnych.

