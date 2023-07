Waloryzacja 300 plus? „Wydatki sięgają 1500 złotych”

500 plus w styczniu 2024 roku ma wzrosnąć do kwoty 800 zł. Czy inne świadczenia, w tym 300 plus, także wzrosną? Gdy wprowadzano świadczenie 300 plus w 2018 roku, inflacja średnioroczna wynosiła 1,6 proc., rok temu tempo wzrostu cen urosło do ponad 14 proc., co sprawiło, że 300 złotych wystarczy na coraz mniejszą część wyprawki szkolnej. Czy rząd rozważa waloryzację także tego świadczenia?

300 plus do waloryzacji tak jak 500 plus?

„Od czasu wdrożenia programu minęło już prawie pięć lat. W międzyczasie Polska zmagała się m.in. z pandemią COVID-19 i kryzysem związanym z inwazją Rosji na Ukrainę. Średnioroczna inflacja w Polsce w 2022 r. wyniosła ponad 14 proc. Dane GUS wskazują, że zmniejszył się poziom konsumpcji w Polsce, a blisko połowa Polaków twierdzi, że ich sytuacji finansowej w bieżącym roku pogorszyła się w porównaniu do 2022 roku” – czytamy w interpelacji.

Polityk opozycji w tych słowach argumentował pomysł podwyżki świadczenia 300 plus. Dodał, że wydatki na przybory szkolne i zakup podręczników w roku szkolnym 2022/2023, według badania CBOS, wyniosły średnio 1536 zł i wzrosły o 20 proc. 300 plus w coraz mniejszym zatem stopniu rekompensuje rodzicom coroczne wydatki.

Wiceminister rodziny Barbara Socha nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o podwyżkę 300 plus. Opisała za to zasady przyznawania 300 plus, wspomniała o planowanej podwyżce 500 plus i o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.

Zdaniem minister Sochy rodzice w sumie otrzymują znacznie więcej niż 300 plus, które przeznaczają na wyprawkę szkolną. „Oprócz powyższych programów finansowego wsparcia rodzin wychowujących dzieci istnieją także programy wsparcia rzeczowego. Do programów tych zaliczyć można m.in. darmowe podręczniki dla szkół podstawowych, rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025, a także laptopy dla czwartoklasistów” – podała przedstawicielka MPiPS.

Z niejednoznacznej odpowiedzi Barbary Sochy wynikać może, że rodzice będą musieli zadowolić się kwotą 300 zł w ramach programu „Dobry Start” i/lub skorzystać z innych form wsparcia.

RadioZET.pl