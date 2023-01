Waloryzacja 500 plus. Maląg: dziś rodzic może liczyć na 120 000 zł

500 plus z powodu inflacji i spadku wartości pieniądza zmieniło się w 2022 roku już w niemal 300 plus. Za 500 zł w ubiegłym roku można było kupić tyle produktów i usług, ile za mniej niż 400 zł w 2016 roku, gdy świadczenie debiutowało. Z tego powodu pojawiły się sugestie, że przed wyborami 500 plus zostanie zmienione na 800 plus. Im bliżej jednak do urn, tym wydaje się to być mniej prawdopodobne – chyba, że rząd chce zaskoczyć wszystkich podwyżką przyznaną w ostatniej chwili.

Waloryzacja 500 plus. „W roku 2015? Zero”

Gdyby 500 plus było waloryzowane tak, jak emerytury i renty, to wartość świadczenia przekroczyłaby 700 zł. Skumulowana inflacja sprawiła jednak, że z powodu braku podwyżek realna wartość 500 plus spadła poniżej 400 zł. Czy można liczyć na podwyżkę wypłat do 800 plus? Sytuacja budżetu jest tak trudna, że minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała swój bardzo zdecydowany sprzeciw w stosunku do takich wyborczych zapędów.

Z podwyżki 500 plus świadczeniobiorcom trudno jest jednak zrezygnować, dlatego też wciąż pojawiają się pytania o podwyżki kierowane do członków rządu. Na kolejne z nich odpowiedziała minister Maląg, która wypowiedziała się w tonie gorącej kampanii wyborczej, wypominając rządom PO, że za ich czasów 500 plus nie było.

- Waloryzacja? Na co mógł liczyć rodzic w 2015 r. ze strony państwa? Na nic. Zero, po prostu zero - stwierdziła szefowa resortu rodziny. Szefowa MRiPS skoncentrowała się na wymienianiu programów skierowanych do rodziców, które powstały w ostatnich prawie ośmiu latach.

- Ten rok jest wyjątkowo trudny. Toczy się wojna w Ukrainie. A my wprowadzamy programy dla Polaków, nie mówimy, że nie mamy przycisku i nie wiemy, jak go włączyć. Kierujemy kolejne instrumenty, tarcze do polskich rodzin. To wszystko trzeba doliczyć do tego wsparcia. Dziś rodzic może liczyć na programy 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od momentu urodzenia dziecka, to razem 120 000 zł. A w roku 2015? Zero. To jest odpowiedź na waloryzację - skwitowała szefowa resortu.

- Młodzi ludzie muszą wiedzieć, na co mogą liczyć ze strony państwa. To jest obowiązkiem państwa. I my to robimy – dodała Maląg.

RadioZET.pl/money.pl