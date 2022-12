Waloryzacja 500 plus. Ustawa budżetowa pokazała plany rządu

500 plus dużo straciło z powodu inflacji. Według wyliczeń ekonomistów dzisiejsze 500 zł warte jest tyle, ile nieco ponad 300 zł w 2016 roku, gdy świadczenie zostało wprowadzone. Nic dziwnego, że coraz głośniej mówi się o potrzebie waloryzacji wypłat na wzór tych dokonywanych z emeryturami. Co na ten temat mówi przyjęta przez Sejm ustawa budżetowa?

500 plus w ustawie budżetowej. Co z waloryzacją?

Budżet na 2023 rok został przyjęty. Zostały w nim zapisane między innymi planowane wydatki na świadczenia socjalne, takie jak 500 plus, Dobry start czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wiedząc, ile łącznie środków pochłonęła w 2022 roku wypłata 500 zł na dzieci i porównując to do kwoty zapisanej na 2023 rok możemy sprawdzić, jaka 500 plus została przewidziana na przyszły rok.

W bieżącym roku 500 plus kosztowało budżet około 40 mld zł. Kwota ta pozwoliła na wypłacanie po 500 zł miesięcznie na każde dziecko w Polsce. Jakie wydatki zaplanowano na 2023 rok? Dokładną kwotę podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak się okazało, na wypłatę 500 plus w 2023 roku zarezerwowano niemal dokładnie taką samą kwotę, jak w 2022 roku: 40,2 mld zł. Oznacza to, że świadczenie będzie dalej wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że planów podwyżki wsparcia nie ma.

W budżecie zapisano też między innymi, że waloryzacja emerytur i rent wyniesie 13,8 procent. Już wiadomo, że w praktyce będzie ona wyższa, gdyż wzrosła inflacja: budżet będzie musiał być znowelizowany, żeby uwzględnić konieczność dokonania wyższych wypłat.

Podobną taktykę mógł zaplanować rząd w przypadku 500 plus: ustawa budżetowa może zostać zmieniona przed wyborami, żeby zwiększyć kwotę przeznaczoną na świadczenie. Dodatkowe pieniądze mogą znaleźć się także poza oficjalnym budżetem: w teorii można mówić na przykład o skopiowaniu pomysłu dodatkowych emerytur i wprowadzenia „trzynastego 500 plus”, finansowanego ze specjalnie powołanego funduszu.

Eksperci uważają jednak, że rząd będzie koncentrował się na świadczeniach dla swojego najważniejszego elektoratu: seniorów. Prezydent Duda wspominał już nawet o możliwości wprowadzenia 15. emerytury.

RadioZET.pl