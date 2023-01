Waloryzacja emerytur 1 marca 2023. Tyle na rękę dostaną seniorzy

Emerytury i renty 1 marca 2023 roku wzrosną o 13,8 proc., ale nie mniej niż o 250 złotych. Taki scenariusz spełni się za niecałe dwa miesiące, jeśli tylko rządowe prognozy okażą się trafione. Ile wówczas seniorzy otrzymaliby „na rękę”? Zakład Ubezpieczeń Społecznych na prośbę „Faktu” udostępnił wyliczenia.

Emerytury od 1 marca 2023. Podwyżka na rękę

Minimalna emerytura wzrośnie do kwoty 1588,44 zł brutto. Minimalna podwyżka brutto ma wynieść 250 zł, co daje na rękę ok. 227 zł – wynika z danych dziennika. Osoby mające przeciętną emeryturę, czyli ok. 2600 zł brutto, mogą liczyć na 283,51 zł miesięcznie więcej od marca. Przy 3000 zł brutto emerytury, podwyżka na rękę może wynieść 326,74 zł – tak wynika z wyliczeń „Faktu”.

Emerytura brutto przed 1 marca Emerytura netto przed 1 marca Emerytura netto po 1 marca Zysk "na rękę" 1500 zł 1410,50 zł 1638,00 zł 227,50 zł 2000 zł 1820,00 zł 2071,16 zł 251,16 zł 2500 zł 2275,00 zł 2547,95 zł 272,95 zł 3000 zł 2670,00 zł 2996,74 zł 326,74 zł 3500 zł 3065,00 zł 3446,53 zł 381,53 zł 4500 zł 3894,50 zł 4390,89 zł 490,11 zł

Tyle od marca wyniosą podwyżki świadczeń, jeśli rządowe prognozy co do wskaźnika inflacji sprawdzą się. ZUS ostatecznie weźmie pod uwagę dane GUS o inflacji emeryckiej i o wzroście płac z całego 2022 roku, które znane będą na początku lutego.

Co istotne, wzrost kwoty emerytury minimalnej wpłynie na wysokość trzynastki i czternastki, które w maksymalnej wysokości wyniosą 1588,44 zł brutto.

