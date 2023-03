Waloryzacja emerytur. W tych województwach największe podwyżki

- Waloryzacja emerytur stała się faktem – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tym roku podwyżka ma charakter kwotowo-procentowy: emerytury wzrosły 14,8 procent, o minimum 250 zł – pokazuje to kalkulator waloryzacji. Seniorzy stali się w tym roku bogatsi o 44 mld zł, pieniądze nie były jednak rozdawane „po równo” biorąc pod uwagę kwestie geograficzne – wynika z informacji przekazanych przez prezes ZUS Gertrudę Uścińską.

Waloryzacja 2023. Największe podwyżki na Śląsku

Nominalnie waloryzacja jest rekordowo wysoka, jednak nie przełoży się to na wzrost dobrobytu seniorów – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej. Podwyżka jest bowiem zbyt niska, żeby w pełni zrekompensować rekordowy wzrost cen w sklepach. Tak było także w 2022 roku – GUS podał, że realna siła nabywcza świadczeń seniorów spadła o 4,7 procent.

Gertruda Uścińska poinformowała, do których regionów trafiły największe środki na podwyżki. Zależy to od dwóch czynników: liczebności seniorów w danym województwie oraz średniej wysokości wypłacanych świadczeń. Prawdziwymi krezusami na tle reszty kraju okazali się mieszkańcy Śląska.

- Największe środki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych przeznaczamy w woj. śląskim, to jest około 17 procent, w mazowieckim 13,9 procent, w wielkopolskim 8,6 procent – wyjaśniła Gertruda Uścińska. Domyślić można się, że powodem są emerytury górników – z zastrzeżeń GUS wynika, że ta grupa zawodowa potrafi wypaczyć na przykład wysokość średniej pensji w całej Polsce, gdy wypłacane są dodatki i premie.

Uścińska dodała, że wśród ogółu wydatków, które poniesie ZUS na waloryzację w tym miesiącu, 54,4 procent to wydatki poniesione na waloryzację świadczeń kobiet. - To jest odzwierciedlenie struktury dla świadczeniobiorców, zwłaszcza świadczeń emerytalnych, rentowych i innych, które uprawniają do waloryzacji – stwierdziła.

Zdaniem prezes ZUS czynnikami wpływającymi na wyższe świadczenia emerytalne, są instrumenty podatkowe, a także przedłużenie aktywności zawodowej. - W nowym systemie emerytalnym każdy rok pracy po osiągnięciu wieku (emerytalnego) daje nam wyższą emeryturę – zaznaczyła.

RadioZET.pl/PAP