Waloryzacja nie działa. Emerytów stać na coraz mniej

Waloryzacja na poziomie 14,8 procent to rekordowe nominalne podwyżki świadczeń – chwali się rząd. Rzeczywiście, w kalkulatorze emerytury po waloryzacji można sprawdzić, że wypłata z ZUS wzrośnie o znaczącą kwotę. To jednak będzie za mało, żeby emeryci nie zbiednieli, jak miało to miejsce w 2022 roku. Średni koszt codziennych zakupów wzrósł bowiem aż o 20 procent, a niektóre produkty spożywcze stały się w ciągu roku droższe nawet o 100 procent. Nawet mimo podwyżek świadczeń za otrzymane większe pieniądze będzie można kupić mniej niż rok wcześniej. Ubożenie emerytów trwa od lat, co pokazuje stworzony przez nad Indeks Koszyka Dudy. W 2015 roku emeryci ze średnią emeryturą mogli robić sprawunki takiej jak prezydent nawet 1,5 razy dziennie, dziś nie stać ich będzie, żeby móc to robić codziennie.

Emerytury tracą na wartości mimo waloryzacji

- Rząd będzie pokazywał, że w historii waloryzacja nie była tak wysoka, z czym nie sposób się nie zgodzić, wcześniej to było 1,2 czy 4 procent, no ale też inflacja była niższa. Emeryci woleliby waloryzację na poziomie 5 procent, ale jednocześnie mieć inflację na poziomie 2-3 procent – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski. Ekspert ocenił, że nawet zachwalana przez rząd „rekordowa” waloryzacja nie wystarczy, żeby zapewnić utrzymanie poziomu życia emerytów.

Dlaczego tak się dzieje? GUS wylicza inflację na poziomie przyjętego koszyka produktów i usług, który nie zawsze w pełni pokrywa się z profilem danego emeryta. Dodatkowo seniorzy gros swoich świadczeń przeznaczają na kupno podstawowych produktów, najczęściej żywności, oraz opłacanie rachunków. Obie te kategorie odnotowały znaczne podwyżki, które w oficjalnym wskaźniku inflacji uwzględniane są z przyjętą przez GUS wagą.

- Sytuacja inflacyjna pokazuje nam, że wartość pieniądza spada. Produkty spożywcze często drożeją bardziej, niż wynosi inflacja wyliczana przez GUS. Drożeje także paliwo, a wszystkie produkty muszą być do nas dostarczone na krótszym bądź dłuższym dystansie. Jest też kwestia energii zużywanej w czasie produkcji. Niestety, przy obecnej wysokiej inflacji za tę samą kwotę możemy produktów kupować coraz mniej. Idąc na zakupy i mając w portfelu te 50, 100 czy 200 złotych widzimy, że kiedyś przychodziliśmy do domu z resztą, a dziś zastanawiamy się, dlaczego nie wzięliśmy jeszcze dodatkowego banknotu, bo koszt koszyka zakupowego jest coraz wyższy. Przy tej inflacji nie ma się co dziwić – wyjaśnił Oskar Sobolewski.

Sytuację seniorów ratują wypłaty 13. i 14. emerytury, dające emerytom dodatkowe środki do wykorzystania. Już jednak sam fakt, że musiały zostać ustanowione, jest dowodem na to, że obecny system ubezpieczeń społecznych „zbankrutował” – stwierdził wcześniejszy gość podcastu „Biznes. Między wierszami”, dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego. Świadczenia wyliczane na podstawie sumy przekazanej do systemu składek jest bowiem za niskie, żeby seniorzy mogli godnie żyć.

W rezultacie coraz większa liczba seniorów dorabia do otrzymywanych świadczeń. Prezes ZUS Gertruda Uścińska ujawniła, że „w 2020 roku jedynie około 62 procent osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym”. Reszta kontynuowała pracę – 13 procent „co najmniej rok po nabyciu uprawnień”. Wiceminister rodziny poinformował, że średni wiek pracującego seniora to już 66,9 lat – a więc znacznie więcej, niż teoretyczny wiek emerytalny.

