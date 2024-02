Waloryzacja niższa od zapowiadanej. Jakie konkretne kwoty stracili emeryci?

Waloryzacja 2024 podwyższy świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów o 12,12 procent - zapraszamy do zapoznania się z dokładną tabelą emerytur wypłacanych od marca 2024. Dosłownie na kilka dni przed ogłoszenie ostatecznej wartości podwyżki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie oświadczyło, że „prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku wyniesie nie mniej niż 12,3 procent”. Wysokość podwyżek dla seniorów wylicza się ze wzoru, do którego podstawia się wysokość inflacji oraz minimum 20 procent realnego wzrostu płac w minionym roku – po przeliczeniu z rzeczywistymi danymi okazało się, że prognoza była nieco zawyżona.

Waloryzacja 2024. O ile mniej wzrosły emerytury?

„Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym” – przypomniało MRPiPS. Mechanizm wyliczania wysokości waloryzacji omówił dokładnie w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego.

Oglądaj

Waloryzacja na poziomie 12,3 procent została zapisana w projekcie budżetu przygotowanego w 2023 roku przez rząd Mateusza Morawieckiego i zachowana w ostatecznie skierowanej do Sejmu przez rząd Donalda Tuska ustawie budżetowej. Ostatecznie jednak podwyżka dla seniorów będzie niższa i wyniesie 12,12 procent.

Jak przełoży się to konkretnie na wysokość świadczeń po podwyżce? Seniorzy dostaną mniej pieniędzy, jednak różnica nie jest duża i sprowadza się do zaledwie kilku złotych miesięcznie nawet w przypadku wyższych emerytur. Dokładne wyliczenia podajemy w poniższej tabeli.

fot. Radio ZET

W przypadku emerytury minimalnej różnica w wypłacie na rękę po waloryzacji wyniesie 2,60 zł miesięcznie. Seniorzy, którzy obecnie otrzymują świadczenie w wysokości 3000 zł brutto, a więc 2670 zł netto, w przypadku waloryzacji 12,3 procent po podwyżce mieliby 2961,51 zł na rękę, po podwyżce 12,12 procent otrzymają 2957,24 zł netto. To 4,27 zł mniej co miesiąc.

Kwota „obniżki” w porównaniu do prognozowanej waloryzacji w przypadku emerytury wynoszącej przed podwyżką 5000 zł brutto (4250 zł netto) to 7,11 zł miesięcznie. Korekta wydaje się więc niezauważalna i co warte podkreślenia – niezależna od chęci lub zamiarów rządu. Przy takich samych wartościach wskaźników inflacji i realnego wzrostu płac podanych przez GUS każdy rząd –czy PiS, czy PO, czy nawet Konfederacji – nie miałby żadnego wyboru i przeprowadziłby dokładnie taką samą podwyżkę.

Źródło: Radio ZET