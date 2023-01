Waloryzacja to nie tylko wyższe emerytury. Dodatkowe pieniądze dla emerytów

Waloryzacja emerytur i rent ma według planów rządu wynieść 13,8 procent. Już wiadomo, że zostały one pokrzyżowane przez inflację, która w 2022 roku wyniosła 14,4 procent. Oznacza to, że podwyżki świadczeń wyniosą niemal 15 procent. Dokładne kwoty netto, o jakie wzrosną świadczenia, można znaleźć w tabeli waloryzacji. Podwyżki dotyczyć będą także dodatkowych pieniędzy wypłacanych seniorom.

Waloryzacja emerytur. Podwyżki dodatkowych świadczeń

Dzisiejsi emeryci są w porównaniu do przyszłych seniorów w uprzywilejowanej pozycji – ich emerytury są znacznie wyższe niż te, na które będą mogli liczyć dzisiejsi pracujący. 85 procent 30-latków otrzyma emeryturę minimalną – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki. Ekspert wyliczył, ile do przyszłej emerytury mogą dodać środki z PPK – wygląda na to, że gra jest warta świeczki.

Oglądaj

Obecni emeryci mają powody do narzekania. Z Indeksu Koszyka Dudy wynika, że przez ostatnie 8 lat siła nabywcza ich świadczeń spadła o niemal 50 procent. Dodatkowym ciosem jest wysoka inflacja, przez którą seniorów stać na jeszcze mniej. Ceny w sklepach w ciągu roku wzrosły bowiem aż o 26 procent – o tyle droższe stały się codzienne zakupy.

Waloryzacja, która według estymacji ekspertów sięgnie w 2023 roku 14,8 procent, będzie więc zbyt mała, żeby zrekompensować emerytom wzrost cen. Nawet w sytuacji, gdy podwyższone zostaną dodatkowe świadczenia otrzymywane przez seniorów.

Zwiększony zostanie dodatek pielęgnacyjny, przysługujący osobom pobierającym emeryturę lub rentę, jeśli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończyła 75 lat. Od 1 marca 2023 kwota dodatku wzrośnie z 256,44 zł do 294,39 zł. Identyczna podwyżka czeka osoby, które pobierają dodatek kombatancki.

Ze 192,58 zł do 221,08 zł wzrośnie z powodu waloryzacji ryczałt energetyczny. Przysługuje on kombatantom, emerytom, rencistom, inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub otrzymującym uposażenie rodzinne.

RadioZET.pl/Fakt