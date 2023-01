Waloryzacja w marcu będzie wyższa. Nowe dane GUS przesądziły o podwyżkach

Waloryzacja emerytur ma na celu zrekompensowanie seniorom wyższych kosztów życia spowodowanych rekordowo wysoką inflacją w ostatnich miesiącach. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że marcowa waloryzacja świadczeń będzie wyższa, niż zakładał rząd. To dobra wiadomość dla seniorów: dostaną więcej pieniędzy z ZUS, lecz zła dla gospodarki: jest to bowiem znak, że w 2022 roku było drożej, niż założyli rządzący.

Waloryzacja w marcu 2023 roku. GUS ogłosił nowe dane, podwyżki będą hojniejsze

Wskaźnik waloryzacji jest zwykle procentową wartością, o którą powiększone zostają emerytury. Ustala się go w oparciu o wzrost przeciętnej płacy i tzw. inflację emerycką, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Ten ostatni wskaźnik, zgodnie z najnowszymi danymi GUS wyniósł 14,8 proc., podczas gdy jeszcze rok temu nie przekraczał 5 proc.

Rząd założył, że 13,8 proc. podwyżki zrekompensuje emerytom inflację. Niewykluczone jednak, że rządzący dokonają korekty swoich obliczeń po ogłoszeniu przez GUS nowych danych.

- Emerytury wzrosną w marcu nie o 13,8 proc., jak pierwotnie zakładała Rada Ministrów, ale o co najmniej 14,8 proc. Wskaźnik ten został ogłoszony przez GUS, inflacja emerycka jest wyższa od wskaźnika średniorocznego, który wyniósł 14,4 proc. w 2022 roku – mówił dla serwisu RadioZET.pl Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Ekspert przypomniał, że w bieżącym roku będziemy mieli do czynienia z waloryzacją procentowo-kwotową. Świadczenia wzrosną o 13,8 proc., ale minimalna podwyżka wyniesie 250 zł. - Na wyższej inflacji skorzystają przede wszystkim osoby o wyższych świadczeniach, np. osoba z emeryturą 3000 zł otrzyma waloryzację na poziomie 444 zł – dodał nasz rozmówca.

Ostateczne dane na temat waloryzacji będą znane w lutym, kiedy to GUS wskaże, o ile wzrosły pensje w gospodarce. Zdaniem Oskara Sobolewskiego wskaźnik ten nie powinien mieć wpływu na dalszy wzrost waloryzacji emerytur w 2023 roku. Według szacunków resortu rodziny tegoroczna waloryzacja to koszt co najmniej 41,8 mld zł.

RadioZET.pl