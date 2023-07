Waloryzacja wystarczyła tylko na pół roku. Emeryci od lipca pod kreską

Emerytury w 2022 roku realnie obniżyły się o 4,7 procent – wyliczył Główny Urząd Statystyczny. To efekt tego, że podwyżki cen były wyższe, niż waloryzacja świadczeń: nawet za podwyższoną emeryturę można był kupić mniej niż rok wcześniej. Historia powtórzy się w 2023 roku: waloryzacja na poziomie 14,8 procent przegrała z inflacją już po 6 miesiącach. Przez pierwsze półrocze ceny wzrosły łącznie o 15 procent.

Waloryzacja jest już niższa od inflacji. A minęło dopiero pół roku

W podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej wytłumaczył, że nawet rekordowa podwyżka o 14,8 procent to za mało, żeby zrekompensować wzrost cen. Koszt codziennych zakupów wzrósł bowiem o 20 procent.

Słowa eksperta potwierdziły się już trzy miesiąca po przeprowadzaniu waloryzacji. Emerytury i renty zostały podwyższone o 14,8 procent w marcu 2023, a już na koniec czerwca skumulowana inflacja wyniosła 15 procent. Warto przy tym dodać, że produkty spożywcze drożały w tym czasie nawet szybciej, przez co odczuwany w sklepach wzrost cen jest wyższy od oficjalnych statystyk.

Inflacja sukcesywnie spada, w czym dużą rolę miały paliwa: ceny benzyny i oleju napędowego są znacznie niższe, niż na początku roku. To, że potaniały, było przeciwwagą dla drożejących produktów i obniżyło ogólną inflację.

- Wakacje powitały klientów wysokimi cenami. Mimo że na papierze i w oficjalnych danych GUS inflacja spada, to w sklepach klienci nadal mają do czynienia z drożyzną. Z naszej najnowszej analizy wynika, że cena podstawowych zakupów spożywczych wzrosła rok do roku o ponad 50 zł. Jeszcze bardziej widoczne jest to w przypadku zestawu najtańszych produktów. W ujęciu rocznym jego cena wzrosła o 20 procent, natomiast cena najdroższego koszyka wzrosła aż o 26 procent. Te wzrosty są niestety widoczne przy sklepowych kasach i stąd wciąż wysokie wartości na paragonach – stwierdził Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency, która monitoruje ceny niemal 80 000 produktów w sklepach w Polsce.

W znowelizowanej ustawie budżetowej znalazł się zapis, że inflacja emerycka wyniesie 12,3 procent – i o tyle minimum powinny wzrosnąć emerytury. Wcześniej mowa była o podwyżce wynoszącej 10 procent. Rząd przyznał tym samym, że inflacja spada wolniej, niż przewidywano.

