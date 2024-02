Waloryzacja wyższa od zapowiadanej? Rząd dał emerytom nadzieję

Waloryzacja wyniesie nie mniej niż 12,3 procent – takiego wskaźnika użyliśmy, żeby wyliczyć, o ile dokładnie wzrosną od marca 2024 roku świadczenia: wyniki pokazaliśmy w wygodnej tabeli. Jak się okazało, podwyżka może być większa, co zasugerowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wszystko zależy od tego, jak hojni byli w 2023 roku dla zatrudnionych pracodawcy.

Waloryzacja wyższa niż 12,3 procent? Rząd: niewykluczone

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podała, że prognozowany wskaźnik waloryzacji świadczeń w 2024 roku wyniesie „nie mniej niż 12,3 procent”. „Na 2024 r. w budżecie państwa są zagwarantowane środki finansowe na waloryzację świadczeń” – zapewniła szefowa MRPiPS.

Ministra podkreśliła, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest jednym z głównych zadań realizowanych w ramach polityki społecznej państwa. Zapewniła, że w przyszłym roku wypłacona zostanie także 13 i 14 emerytura.

Ministra zaznaczyła, że szacowany całkowity koszt waloryzacji świadczeń przy prognozowanym wskaźniku 12,3 procent wynosi ok. 43,6 mld zł - łącznie ze skutkiem finansowym podwyższenia wysokości 13 i 14 emerytury.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

GUS podał już pierwszy składnik podstawiany do wzory na waloryzację: inflacja emerycka wyniosła w 2023 roku 11,9 procent. Do tej wartości dodać trzeba będzie 20 procent realnego wzrostu płac – jeśli okaże się on wyższy, niż 2 procent w skali roku, wskaźnik waloryzacji przekroczy 12,3 procent.

Źródło: Radio ZET/Sejm