Waloryzacja znacznie wyższa niż chciał rząd. Ile pieniędzy dostaną seniorzy?

Waloryzacja zwiększy emerytury i renty o 14,8 procent, przy czym dla części seniorów podwyżka nie może być niższa niż 250 zł. Dokładną wysokość świadczenia na rękę od marca 2023 można wyliczyć korzystając z kalkulatora emerytury po waloryzacji. Narzędzie poda kwotę brutto i netto oraz wskaże, ile pieniędzy zabiera państwo w podatku dochodowym oraz składce zdrowotnej.

Waloryzacja emerytur na poziomie 14,8 procent. Czy wystarczy?

Czy rekordowa podwyżka świadczeń to dla emerytów rzeczywiście dobry interes? O tym, czy waloryzacja okaże się wyższa niż inflacja, czy rząd powinien (i mógł) dać wyższą podwyżkę, oraz jak sytuację seniorów zmieni zapowiedziana wypłata 13. i 14. emerytury w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK.

- Na pewno jest to najlepszy interes, biorąc pod uwagę historyczne wskaźniki waloryzacji. Już te w 2022 roku był wysoki, chociaż więcej niż o połowę niższy, teraz wynosi praktycznie niemal 15 procent. Gdyby taka sytuacja była w roku 2020 czy 2021, gdy poziom inflacji znajdował się w celu inflacyjnym, a nawet poniżej, to taka waloryzacja na pewno każdego emeryta i emerytkę by ucieszyła. Jeżeli popatrzymy sobie na to z perspektywy rekordowej inflacji, to już to tak dobrze nie wygląda. Zwłaszcza, zwłaszcza że koszyki poszczególnych osób, a w przypadku emerytów to nawet częstsze, drożeją w szybszym i znacznie większym tempie, niż te kilka, a nawet 18 procent – tyle wynosił najwyższy odczyt rok do roku z 2022 – stwierdził Sobolewski.

Koszt codziennych zakupów wzrósł w 2022 roku o niemal 20 procent – wynika z analiz cen w sklepach detalicznych. Ponieważ to właśnie kupno produktów spożywczych stanowi zazwyczaj większość wydatków budżetowych seniorów, to właśnie emeryci i renciści najbardziej boleśnie odczuwali podwyżki. Potwierdziły to wyliczenia GUS: po raz pierwszy od 2000 roku realna siła nabywcza emerytur i rent spadła. W 2022 roku można było za nie kupić o 4,7 procent produktów i usług mniej, niż w 2021.

- Gdy słyszymy o tych 20 procentach, czy nawet, jeśli porównamy ceny poszczególnych produktów, o nawet 40 procentach, a w części przypadków nawet 100 procentach, tak jak było w przypadku cukru, oleju czy warzyw, czyli tego, co każdy z nas kupuje, to taki nasz własny koszyk produktów, które kupujemy, to pojawia się pytanie „skąd GUS bierze te liczby o inflacji”, skoro porównując rachunki za podobne zakupy obecnie i sprzed rowu widzimy, że są one teraz wyższe na przykład o 40 procent – stwierdził Oskar Sobolewski.

- Z tej perspektywy rekordowa waloryzacja to tylko nadrobienie tego, co emeryci stracili w roku 2022, bo mechanizm waloryzacji ma tak naprawdę wyrównać to, co zabrała inflacja. To już nie wygląda tak dobrze – zastrzegł ekspert.

