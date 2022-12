Wartość pensji spadnie. „Podwyżka na poziomie inflacji jest nierealna”

Inflacja w listopadzie 2022 wyniosła 17,5 procent, a jak wynika z projekcji NBP na początku 2023 roku ma przebić poziom 20 procent. Tymczasem GUS podał, że płace rosły przez ostatni rok w znacznie wolniejszym tempie. Oznacza to, że Polacy za swoje zarobki mogą kupić mniej, niż przed kryzysem inflacyjnym. Krzysztof Inglot powiedział w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski, że raczej nic nie da się z tym zrobić i pracujący mogą co najwyżej liczyć na podwyżki minimalizujące ponoszone realnie straty w uposażeniu.

Pensje realnie zmaleją. Podwyżki będą niższe niż inflacja

Ceny w sklepach wzrosły w ciągu roku o około 26 procent – o tyle więcej wydajemy więc na codzienne zakupy żywności i chemii gospodarczej. Inflacja stała się dla wielu gospodarstw domowych poważnym problemem, jako że wydatki na podstawowe produkty znacznie wzrosły. W walce ze spadkiem wartości złotego rząd odnosił umiarkowane „sukcesy”, o czym rozmawialiśmy w specjalnym wydaniu podcastu „Biznes. Między wierszami”.

Czy skutki inflacji uda się pokonać dzięki podwyżkom wynagrodzeń? Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, ma złe wieści: trzeba pozbyć się złudzeń.

- Podwyżka na poziomie inflacji jest nierealna, o tym mówią książki ekonomiczne. Zresztą widać, jak wzrost wynagrodzeń nie nadąża za kosztami życia w Polsce – stwierdził ekspert.

Inglot wyjaśnił, że najlepsze na co można liczyć to minimalizacja strat dzięki podwyżkom, które co prawda będą niższe od inflacji, lecz pozwolą ograniczyć spadek siły nabywczej otrzymywanego wynagrodzenia.

- Podwyżki między 5-10 procent wydają się w tej chwili realne. To nie zrekompensuje kosztów utrzymania, ale pracownik i pracodawca w tej trudnej rzeczywistości muszą się jakoś spotkać po środku i do tego namawiam. Biorąc pod uwagę płacę na rękę, to są całkiem przyzwoite kwoty i one potrafią polepszyć byt – wyjaśnił założyciel Personnel Service.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska