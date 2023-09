Stopy procentowe stoją w miejscu od września 2022 roku. Wówczas nastąpiła ostatnia podwyżka stopy referencyjnej do poziomu 6,75 proc. Od tamtej pory inflacja jednak spadła, co zdaniem ekspertów może dać pole Radzie Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych.

Decyzja RPP. Będzie obniżka stóp procentowych?

Za nami jedenaście podwyżek stóp procentowych, które przysporzyły problemów niejednemu kredytobiorcy. Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, podsumował, że od września 2022 roku koszt pieniądza utrzymywał się na najwyższym od przeszło 20 lat pułapie. Zdaniem eksperta, RPP zdecyduje się na obniżkę stóp.

- W najbliższym czasie obniżki będą prowadzone w tempie 25 pkt bazowych na posiedzenie. Spodziewamy się 3 cięć do końca grudnia i dalszej redukcji kosztu pieniądza w przyszłym roku. Obecna wycena rynkowa zakłada, że za kilkanaście miesięcy stopa referencyjna spadnie poniżej 5 proc.- prognozował analityk Cinkciarz.pl.

- Rynek wierzy, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe już na wrześniowym posiedzeniu. Wycenia w sumie cztery obniżki stóp w tym roku – powiedział z kolei dla PAP strateg banku PKO BP Mirosław Budzicki. Zastrzegł, że PKO BP nie spodziewa się obniżki stóp we wrześniu.

Przypomnijmy, że inflacja osiągnęła szczyt w lutym, kiedy przekroczyła 18 proc. Obecnie wynosi 10,1 proc. Wcześniej NBP sugerował, iż warunkiem do obniżania stóp procentowych będzie jednocyfrowa inflacja. - Choć nie został on jeszcze spełniony, to większość członków Rady Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie będzie chciała odwlekać tego, co i tak nieuniknione, dlatego już teraz poprze wniosek o obniżkę – mówił Bartosz Sawicki.

Zgodnie z prognozą eksperta, już we wrześniu inflacja spadnie do jednocyfrowego poziomu.