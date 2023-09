Ważą się losy programu pomocowego. „Propozycja przedłużenia aktualna”

Wakacje kredytowe zostały ustanowione z powodu znacznego wzrostu wysokości rat po podniesieniu stóp procentowych przez RPP. Kredytobiorcy musieli zacząć oddawać bankom nawet dwa razy więcej w skali miesiąca, co było dotkliwym ciosem w domowe budżety. Obniżka stóp procentowych sprawiła, że wysokość zobowiązań się zmniejszy. Wygląda na to jednak, że nie na tyle, żeby część Polaków nie potrzebowała korzystać dalej z przeniesienia płatności jednej raty kwartalnie na koniec okres spłacania kredytu.

Wakacje kredytowe a stopy procentowy. Deklaracja ministra

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła szokująca dla ekonomistów decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego. Wcześniej padały deklaracje o tempie nie przekraczającym 0,25 punktu procentowego na obniżkę oraz warunku spadku inflacji poniżej 10 procent. GUS wyliczył, że w sierpniu tempo wzrostu cen było wyższe, Adam Glapiński przywołując wewnętrzną analizę NBP stwierdził, że inflacja stała po tygodniu września jednocyfrowa.

Waldemar Buda zwrócił uwagę, że obniżenie stóp procentowych będzie miało realne przełożenie na raty kredytowe za kilka, kilkanaście miesięcy – „w zależności od tego, jaki kredyt został zaciągnięty”. Zastrzegł, że będzie to ulga częściowa. - Obniżka nawet o 0,75 punktu procentowego to jest cały czas poziom referencyjny 6 procent, co powoduje, że ta rata jest nadal najczęściej znacząco wyższa w stosunku do tego, kiedy zawieraliśmy umowę kredytową np. w 2021 czy 2020 rok, gdy te stopy były maksymalnie niskie – zauważył minister.

Według Waldemara Budy obniżka stóp procentowych jest korzystna. - Dobry kierunek, ale to nie wyklucza naszego myślenia o przedłużeniu wakacji kredytowych na początek 2024 roku - - powiedział. Dodał, że decyzja w tej sprawie jest w rękach premiera Mateusza Morawieckiego.- Myślę, że będzie ogłoszona - podsumował.

Pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja dotycząca przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do końca pierwszej połowy września. Wskazywał, że jeśli taka decyzja zapadnie, to będzie rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych.