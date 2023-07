Ważna decyzja w Sejmie. "Fikcyjny budżet, fikcyjne absolutorium"

Budżet za miniony rok zaakceptowany przez parlamentarzystów. Sejm opowiedział się za sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za 2022 i udzieleniem rządowi absolutorium. Za przyjęciem uchwały głosowało 234 posłów, przeciw było 217, a jeden wstrzymał się od głosu.

Absolutorium dla rządu. Sejm za budżetem

Przed głosowaniem w parlamencie miała miejsce burzliwa debata. Przypomnijmy, że Najwyższa Izba Kontroli negatywnie zaopiniowała plan budżetowy z 2022 roku. NIK zarzuciła bowiem rządzącym „ukrywanie” wydatków państwowych poza budżetem, czyli np. w kasie Polskiego Funduszu Rozwoju czy w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r., dochody budżetu państwa wyniosły 504,8 mld zł, a wydatki 517,4 mld zł, deficyt 12,6 mld zł. „W istocie jednak prawdziwy deficyt budżetu państwa wyniósł 101 mld zł, co wynika z danych przekazywanych przez Polskę do Komisji Europejskiej. Oznacza to, że Rada Ministrów w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. przedstawia ok. 12 proc. prawdziwego deficytu rządowego” – czytamy w komunikacie Instytutu Finansów Publicznych.

Podobne zastrzeżenia mieli politycy i ekonomiści, którzy tuż po decyzji Sejmu skomentowali stan finansów publicznych.

- Nikt tak nie zepsuł finansów publicznych w Polsce po wojnie jak wasze ośmioletnie rządy – mówił w Sejmie poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy.

Dr Sławomir Dudek, ekonomista z Instytutu Finansów Publicznych, skomentował z kolei, że skoro budżet jest „fikcją”, to absolutorium także.

RadioZET.pl