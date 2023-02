Pracownicze Plany Kapitałowe to propozycja niemal nie do odrzucenia – nawet jeśli pracownik z nich zrezygnuje, to co 4 lata i tak zostanie do nich automatycznie zapisany. Pierwszy powtórny autozapis odbędzie się na przełomie lutego i marca 2023 roku, gdy ważność stracą wszystkie złożone do 28 lutego deklaracje o rezygnacji. Do PPK trafi 8 mln pracowników – jeśli ponownie się nie wypiszą, ich pensje zostaną obniżone o 2 procent. Taka część zarobków przeznaczana będzie na inwestowanie w dodatkowe środki dostępne na emeryturze.

Autozapis PPK. Rezygnować, czy zostać?

PPK to sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia oszczędności w PPK są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata jest przeprowadzany autozapis do PPK. Czy partycypowanie w programie się opłaca? Na to pytanie odpowiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki, który opowiedział ponadto, czym Plany różnią się od OFE i jakie widzi zagrożenia związane z programem.

Oglądaj

Do 28 lutego pracodawcy mają obowiązek poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Taką deklarację o rezygnacji pracownik może złożyć po 1 marca.

Odnosząc się do zbliżającego się autozapisu Robert Zapatoczny stwierdził, że jest to „szansa dla osób, które chciałyby przystąpić do programu, zwłaszcza tych, które chcą wycofać się ze złożonej wcześniej rezygnacji i przekonać się – tak jak przekonało się już 2,55 mln pracowników - że PPK to najlepsza i najbardziej efektywna forma oszczędzania”.

Wyjaśnił, że często pod wpływem emocji - bądź ze względu na ograniczoną wiedzę - nie zawsze podejmujemy racjonalne decyzje. Według niego mechanizm autozapisu jest pewnego rodzaju delikatnym impulsem, ukierunkowaniem, które ma na celu pomagać ludziom podejmować lepsze wybory.

- Tak też zrobiono w Pracowniczych Planach Kapitałowych, wprowadzając automatyczny zapis do tego programu wszystkich osób spełniających określone w ustawie o PPK warunki, dając im przy tym możliwość wycofania swojego uczestnictwa w oszczędzaniu - stwierdził Zapotoczny. Autozapis dla grupy wiekowej 18 – 55 lat dokonywany jest bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony pracownika.

RadioZET.pl/PAP