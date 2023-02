Ważna zmiana od 1 marca. Seniorzy mogą stracić emeryturę

Emerytura może być pomniejszona lub całkowicie wstrzymana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli senior przekroczy odgórnie ustalone limity dorabiania. Ograniczenia w dorabianiu dotyczą tzw. wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Kwoty graniczne zmienią się 1 marca 2023 roku.

Limity dorabiania od 1 marca 2023

Wyższe limity dorabiania to jedna z dwóch dobrych wiadomości dla seniorów. 1 marca to także czas waloryzacji świadczeń, które wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250,00 zł. Seniorzy mogą sprawić, ile pieniędzy dostaną po podwyżkach za pośrednictwem naszego kalkulatora emerytalnego.

Wcześniejsi emeryci muszą uważać, by nie zarobić więcej niż ustawowe limity, by nie stracić emerytury. Limit dorabiania do emerytury ustalany jest co kwartał, a graniczne kwoty zależne są od pensji w poprzednim kwartale. W najnowszym komunikacie prezesa ZUS z 14 lutego, określono kwoty przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. ZUS zmniejszy emeryturę, jeśli zarobki seniora przekroczą 70 proc. przeciętnej pensji, ale nie będą wyższe niż 130 proc. tej kwoty. Po jej przekroczeniu urząd zawiesi wypłatę świadczenia

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. wynosi 4713,50 zł

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. wynosi 8753,60 zł

Powyższe limity obowiązywać będą do 31 maja 2023 roku.

RadioZET.pl