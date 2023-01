Ważna zmiana w PIT. O 210 mln zł więcej trafi na cele dobroczynne, a nie do budżetu

Polski Ład początkowo uderzył m.in. w organizacje charytatywne, dla których 1 proc. podatku stanowił dotąd jedno z podstawowych źródeł utrzymania. Kwota wolna od podatku skoczyła do 30 tys. zł, dzięki czemu osoby z pensją minimalną w praktyce podatku nie płaciły. Państwowy budżet został za to „podreperowany” dzięki nowym zasadom rozliczania składki zdrowotnej. Kasa w finansach publicznych zatem się zgadzała, ale organizacje charytatywne stanęły przed czarny scenariuszem: nie otrzymają w ramach 1 proc. PIT tylu pieniędzy, co w ubiegłych latach. Znalazło się jednak rozwiązanie. 1 proc. PIT na OPP wzrósł do 1,5 proc.

1,5 proc. PIT. Więcej pieniędzy na OPP, mniej do budżetu

Choć liczba osób, które dokonają odpisu, zmniejszy się, to zdaniem resortu finansów OPP i tak odnotują większe wpływy dzięki zwiększeniu wysokości odpisu.

- Dzięki reformie „Niskie Podatki” część podatników przestanie w ogóle płacić PIT i w rezultacie nie dokonają odpisu na rzecz OPP. To niewątpliwa korzyść dla podatników, ale zadbaliśmy też o interes OPP, bo teraz zamiast 1 proc. podatku otrzymają aż 1,5 proc. – powiedziała rzecznik prasowy ministra finansów Patrycja Dudek.

- Warto zauważyć, że podatek przestali płacić ci, którzy zarabiają stosunkowo niewiele, więc ich odpisy na OPP nie były wysokie – stwierdziła rzeczniczka.

Warto przypomnieć, że rozliczyć się ze skarbówką należy do 2 maja 2023 roku. Można to zrobić m.in. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, która wystartuje 15 lutego.

Pomagamy dzieciom z całego kraju odzyskiwać zdrowie i samodzielność. Wspieramy najbardziej potrzebujących z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wyrównujemy ich szanse na lepszą przyszłość. Z roku na rok przybywa podopiecznych Fundacji Radia ZET. Teraz, w czasie wojny w Ukrainie, jesteśmy potrzebni jeszcze bardziej. Jak przekazać 1,5 proc. podatku Fundacji Radia Zet? Jeżeli korzystasz z usługi e-PIT to zachęcamy do zalogowania się na swoje konto. Deklaracja podatkowa zawiera pole, w które należy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego (KRS Fundacji Radia ZET to 0000127204).

RadioZET.pl/PAP