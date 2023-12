Ważna zmiana w wypłatach dla rodzin. ZUS: pół miliarda złotych oszczędności

800 plus od 1 stycznia, a wcześniej 500 plus i 300 plus w ramach programu Dobry Start. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował dotychczasowe wypłaty świadczeń i poinformował o wygenerowanych oszczędnościach. Elektronizacja wniosków i przeniesienie obsługi świadczeń do ZUS pozwoliło zaoszczędzić miliardy złotych.

500 plus i 300 plus. ZUS o miliardowych oszczędnościach

Zakład podsumował, że do października br. przyjął 12,9 mln wniosków o świadczenia dla rodzin i przekazał beneficjentom łącznie 38 mld zł.

Jak poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska roczne oszczędności z tytułu przeniesienia 500 plus i 300 plus do ZUS wyniosły w bieżącym roku 0,6 mld zł.

Prezes Zakładu poinformowała, że po przeniesieniu obsługi świadczenia 300 plus do ZUS koszt obsługi jednego wniosku spadł z 10 zł do 30 gr. To – jak wskazała – daje łącznie 0,5 mld zł oszczędności dla budżetu państwa w ciągu 11 lat.

Przeniesienie do ZUS obsługi 500 plus sprawiło, że roczny koszt obsługi jednego wniosku spadł z 51 zł do 6 zł, a to oszczędność 3,1 mld zł w 11 lat.

Zarówno wniosek o 300 plus, jak i o 500 plus (a od stycznie 800 plus) składać można wyłącznie elektronicznie. Służy do tego aplikacja PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczna.

- Osobom, które tego potrzebują, ZUS udostępnia komputery oraz bezpośrednie wsparcie w założeniu profilu na PUE i wypełnieniu wniosku w placówkach ZUS i mobilnych punktach – zaznaczyła szefowa ZUS.

Wypłata świadczeń następuje na rachunek płatniczy, co także zmniejsza koszty obsługi programów socjalnych.

Źródło: Radio ZET/PAP