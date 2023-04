Ważne ostrzeżenie ZUS. Możliwe kradzieże 13. emerytury

13. emerytura trafi do większości emerytów już w kwietniu. Nie obyło się bez zawirowań: tegoroczne świadczenie zostało objęte podatkiem dochodowym, przez co z 250 zł podwyżki do rąk seniorów trafi zaledwie 37 zł. Zabrakło także 5 mld zł na wypłatę „trzynastek”, a z powodu świąt i dni wolnych część wypłat została przyspieszona. Ten ostatni fakt stał się według ostrzeżeń ZUS „pretekstem do nieuczciwych praktyk”. Oszuści wpraszają się do seniorów udając pracowników Zakładu, co może skutkować „wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego”. Mając te informacje mogą na przykład zmienić konto, na które ma być wypłacana emerytura.

13. emerytura zagrożona. ZUS ostrzegł przed oszustami

Emeryci nie mają w Polsce łatwo z powodu niskich świadczeń. Częściowym ratunkiem stały się dla nich 13. emerytury, które jednak w 2023 roku zostały relatywnie obniżone przez objęcie podatkiem PIT – większość z podwyżki wynikającej z waloryzacji zabierze od razu fiskus. Jakby tego było mało, na wypłatę zabrakło 5 mld zł, które rząd musiał pożyczyć ze środków przeznaczonych na wypłaty przyszłych emerytur. O tym, jak skrycie zaczęto oszczędzać na emerytach dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, opowiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

- Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych osób w domach i nie proponują płatnych usług. Niestety ciągle się zdarza, że osoby podszywające się pod pracowników ZUS proponują szybkie załatwienie formalności - przypomniał Żebrowski. Jak dodał, oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinny być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to najlepiej powiadomić o tym policję i najbliższą placówkę ZUS.

- Przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową lub z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobieramy również żadnych opłat i nie żądamy żadnych gratyfikacji finansowych - podkreślił rzecznik ZUS.

Trzynasta emerytura trafi przed Wielkanocą w sumie do około 3,5 miliona seniorów. ZUS wypłaca trzynastki automatycznie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Po świętach będą wypłaty dla pozostałych seniorów.

Harmonogram wypłat trzynastych emerytur to: 1 kwietnia (wypłata 31 marca), 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia (wypłata 7 kwietnia), 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia. Trzynasta emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 r. to 1588,44 zł brutto.

RadioZET.pl/ZUS/PAP