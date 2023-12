Ważne ostrzeżenie ZUS. „Przez ten błąd seniorzy nie otrzymują świadczeń”

Emerytura nie wpłynie na konto seniora na czas, jeśli ubezpieczony nie poinformuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie danych. Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku wyjaśniła, że zbyt późno zmieniony numer konta bankowego może oznaczać późniejszą wypłatę emerytury. - Stary numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie docierają ani informacje, ani przelewane przez Zakład pieniądze – ostrzegła rzeczniczka.

Wypłata emerytur a zmiana danych. Jak poinformować ZUS?

Rzeczniczka przypomniała, że sprawa dotyczy nie tylko emerytów, lecz każdego, kto dostaje z ZUS jakiekolwiek pieniądze, czyli np. rencistów, osób pobierających zasiłki czy chociażby świadczenia tj. 500 plus, a od 1 stycznia 800 plus. „Zasiłek, emerytura lub renta wrócą z powrotem do ZUS, jeśli okaże się, ze rachunek bankowy jest zamknięty” – czytamy w komunikacie.

Aby przelew z ZUS trafił na konta beneficjentów bez zbędnej zwłoki, ubezpieczony powinien najpóźniej w ciągu 12 dni roboczych przed terminem przelewu zgłosić do ZUS zmianę adresu lub rachunku bankowego. - Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci z powrotem do nas – przestrzegła Kowalska-Matis.

Jak zmienić dane w ZUS? Wystarczy udać się do placówki lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych. - Gdy stary rachunek bankowy przestanie być aktywny, a w naszym systemie jeszcze nie pojawił się nowy - wtedy pieniądze, które my przelewamy zostają przez bank zwrócone do ZUS, a tymczasem senior nie może doczekać się comiesięcznej wypłaty – ostrzegła Kowalska-Matis.

- Zdenerwowany przychodzi do nas i wtedy dowiaduje się, że Zakład pieniądze przelał, ale na to konto, które zostało przez niego wcześniej podane – dodała.

Źródło: Radio ZET/ ZUS