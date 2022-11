Ważne zmiany od 1 grudnia. ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę emerytur

Emerytura z ZUS w wyjątkowych przypadkach może być pomniejszona. Tzw. wcześniejsi emeryci muszą uważać na limity dorabiania do emerytury, których przekroczenie skutkuje pomniejszeniem świadczenia lub nawet wstrzymaniem wypłat. Kwoty zmienią się 1 grudnia 2022 roku i będą obowiązywały do końca lutego 2023 roku.

Nowe limity dorabiania do emerytury. Zmiany od 1 grudnia 2022

Limit dorabiania do emerytury ustalany jest co kwartał, a graniczne kwoty zależne są od pensji w poprzednim kwartale. Jak podał GUS, w trzecim kwartale bieżącego roku przeciętna pensja wyniosła 6480,67 zł brutto, a to kwota większa zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Emeryci mogą zatem zarobić więcej bez uszczerbku na świadczeniu.

ZUS zmniejszy emeryturę, jeśli zarobki seniora przekroczą 70 proc. przeciętnej pensji, ale nie będą wyższe niż 130 proc. tej kwoty. Po jej przekroczeniu urząd zawiesi wypłatę świadczenia.

Miesięczne zarobki do kwoty 4536,50 zł brutto nic nie zmieniają w wypłacanej rencie lub emeryturze. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę ZUS odpowiednio zmniejsza za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia. Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, od 1 grudnia to 8242,90 zł. Jego przekroczenie wiąże się z zawieszeniem wypłaty renty lub emerytury za dany miesiąc.

ZUS podał, że najniższa granica dorabiania w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad) wzrosła o 227,10 zł, a próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia o 421,70 zł.

Nie wszystkich jednak limity dotyczą. Pilnować swoich dodatkowych dochodów muszą tylko ci seniorzy i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, który wynosi dla kobiet 60 lat a dla mężczyzn 65. Powyżej tego wieku można dorabiać bez żadnych ograniczeń.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. wynosi: 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 588,19 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

RadioZET.pl/ZUS/GUS