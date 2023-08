Ważny termin dla frankowiczów. Jest oficjalny komunikat

Getin Noble Bank oficjalnie upadł. Decyzja sądu z 20 lipca br. jest kluczowa przede wszystkim dla frankowiczów i to bez względu na to, czy są w sporze z bankiem, czy nie. Jak poinformował syndyk Getin Noble Banku Marcin Kubiczek, frankowicze i inni wierzyciele Getin Noble Banku mogą swoje wierzytelności zgłaszać bez kosztów do 21 sierpnia tego roku.

Getin Noble Bank. Kluczowa data dla frankowiczów

Jak wyjaśnił syndyk, przekroczenie tego terminu nie przekreśli ważności zgłoszenia. Wierzytelności zgłoszone do 21 sierpnia nie wymagają żadnych opłat. Po tym terminie zgłoszenie też będzie skuteczne, choć trzeba będzie zapłacić 1 010,49 zł obowiązkowej opłaty.

Syndyk wyjaśnił, że wierzytelność zgłosić trzeba za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), z wyjątkiem należności ze stosunku pracy, rent i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy. Mocy prawnej nie będą miały zgłoszenia przesłane w formie papierowej do Sądu lub na adres upadłego Banku, lub kancelarii syndyka.

Jeśli kredytobiorca nie zna dokładnej kwoty zgłaszanej wierzytelności lub nie posiada wszystkich dokumentów, to nie przeszkadza to w dokonaniu zgłoszenia. Na dalszym etapach postępowania klient będzie mógł uzupełnić zgłoszenie. Dodano, że przeszkodą w zgłoszeniu wierzytelności nie jest również fakt zakończenia lub wypowiedzenia kredytu, a nawet jego wyegzekwowania przez bank od dawnego kredytobiorcy.

"Wielu wierzycieli prowadzi postępowania sądowe związane ze zgłaszanymi wierzytelnościami, dlatego bardzo ważne jest wskazanie w zgłoszeniu dokładnego oznaczenia sądu i sygnatury. W przypadku postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających trzeba wskazać oznaczenia komorników, lub sądów i podać sygnaturę sprawy" – dodał syndyk.

RadioZET.pl/PAP