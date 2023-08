Wcześniejsza emerytura. Prezydent dziś podpisze ustawę

Emerytury pomostowe dają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę co najmniej 55-letnim kobietom i 60-letnim mężczyznom. To o 5 lat szybciej, niż wynikałoby to z powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Są jednak dwa dodatkowe warunki: 20-letni staż pracy w przypadku kobiet i 25-letni w przypadku mężczyzn. Takie emerytury dotyczą jedynie tych, którzy przed rokiem 1999 wykonywali prace w szczególnych warunkach (w szczególnym charakterze). A co z tymi, którzy rozpoczęli aktywność zawodową po tym okresie?

Emerytury pomostowe także dla młodszych

Praca w hucie szkła, w żegludze morskiej, przy odwiertach górniczych, czy też praca kontrolerów ruchu lotniczego wiąże się z przywilejami emerytalnymi. Na emeryturę pomostową mogą przejść ci, którzy zaczęli wykonywać zawód widniejący na liście prac w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem. Ustawodawca założył, że z czasem postęp w technologii sprawi, że prace te będą mniej szkodliwe. To oznacza, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Nowelizacja to znosi.

W uzasadnieniu do projektu autorstwa PiS zwrócono uwagę, że postęp technologiczny, który był zakładany w momencie wprowadzania przepisów ustawy, nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane. Dlatego uznano, że potrzebne jest zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1999 r, jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej.

Nowelizacja zmienia także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty. To odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy o szczególnym charakterze. W nowelizacji zapisano m.in., że okres takiej pracy, który uprawnia do ustalenia rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009 r.

Uroczyste podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych zaplanowano na środę w Pałacu Prezydenckim.

RadioZET.pl/PAP