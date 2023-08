Wcześniejsze emerytury. ZUS: średnio 3,5 tys. zł na osobę

Wiek emerytalny co do zasady wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Nauczyciele mają jednak możliwość przejścia na emeryturę o kilka lat wcześniej za sprawą świadczenia kompensacyjnego. Może ono być przyznawane pracownikom szkół mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. ZUS podsumował czerwcowe wypłaty tego świadczenia.

Nauczyciele na kompensówce. ZUS podsumował wypłaty

W czerwcu 2023 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,6 tys. osób – podał cytowany przez PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przeciętna wysokość kompensówki w czerwcu wyniosła ok. 3,5. tys. zł.

Jak podał ZUS, wiek uprawniający do tego świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Nauczyciel w latach 2021-2022 mógł otrzymać kompensówkę, jeśli ukończył 55 lat (kobieta) i 59 lat (mężczyzna).

W latach 2023-2024 może ją otrzymać jeśli ukończy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

W latach 2025-2026 będzie mógł ją otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyzna),

w latach 2027-2028 – odpowiednio 57 lat i 62 lata,

w latach 2029-2030 odpowiednio 58 lat i 63 lata,

w latach 2031-2032 odpowiednio 59 lat i 64 lata.

Z kompensówki mogą skorzystać nie tylko nauczyciele szkół, lecz także osoby zatrudnione w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.