Weekend z utrudnionym dostępem do pieniędzy. „Lepiej przygotować gotówkę”

Banki w najbliższy weekend zaplanowały prace serwisowe. Co to oznacza? Klienci większości banków nie będą mieli tymczasowo dostępu do aplikacji bankowych, mogą wystąpić też utrudnienia dotyczące przelewów i płatności kartą.

Przerwy serwisowe w bankach: PKO, Pekao, Credit Agricole, ING, Nest Bank

Bank PKO BP . Klienci tego banku problemy odnotują w niedzielę 19 marca. Od północy do godziny 12:00 dostęp do pieniędzy będzie utrudniony. Nie będzie można korzystać ani z serwisu iPKO, ani iPKO biznes. Nie będzie wówczas działała także otwarta bankowość i płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”.

Nie ma jednak obaw jeśli chodzi o płatności kartką. „Wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty” – czytamy w komunikacie. W czasie przerwy aplikacją IKO będzie można tylko wypłacać pieniądze z bankomatów oraz płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIK. Aplikacja iPKO Biznes mobile będzie niedostępna.

Santander Bank Polska także zaplanował przerwę techniczną. Z 17 na 18 marca w godzinach od 23:00 do 7 rano internetowa bankowość i aplikacja mobilna nie będą działać. Nie będzie można także dokonać przelewu natychmiastowego, zapłacić przez internet lub rozliczyć się BLIK-iem. Konto Santander także nie będzie działać. Bez przerwy będą działać karty, bankomaty i wpłatomaty.

Klienci banku ING w nocy z soboty na niedzielę także nie skorzystają z niektórych usług. W godzinach od północy do 5:30 zaplanowane są prace serwisowe. W tym czasie nie będzie można m.in. płacić kartami w internecie z 3DSecure, czyli tymi, które wymagają dodatkowego potwierdzania w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS. Niemożliwa będzie aktywacja kart, zmiana limitów transakcyjnych czy nadawanie nowych PIN-ów. Nie będzie można zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej i realizować operacji na kartach w bankowości elektronicznej.

Dodatkowo 18 marca (sobota), od 15:00 do 15:30 oraz 19 marca (niedziela), od 00:30 do 4:30 nie będzie można również zrobić przelewu Express Elixir oraz przelewu na telefon BLIK do innego banku.



Credit Agricole zaplanował przerwę w dniach 18 i 19 marca w godzinach od północy do 9:00. Nie będą wówczas dostępne: serwisy CA24 (eBank, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online oraz BLIK. W tym czasie niemożliwa będzie też autoryzacja SMS. „Karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie. Jednak na wszelki wypadek warto mieć przy sobie gotówkę”- czytamy w komunikacie.

Nest Bank też zapowiedział utrudnienia. „W niedzielę 19 marca od 00.30 do 4.30 nie będzie możliwości skorzystania z przelewów natychmiastowych z powodu prac technicznych prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową” – czytamy. Taki sam komunikat opublikował bank Pekao SA.

