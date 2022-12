Węgiel w każdej gminie do końca roku. Resort wyjaśnił, gdzie i za ile można go kupić

Węgiel od czasu wojny w Ukrainie stał się dobrem deficytowym. By zapewnić obywatelom dostęp do surowca, rząd zdecydował, że jego dystrybucją zajmą się samorządy. Jak zakłada podpisana przez prezydenta ustawa, mieszkańcy będą mogli nabyć surowiec maksymalnie za 2 tys. zł. Najpierw jednak spółki węglowe muszą dostarczyć zamówienie do gmin.

Kiedy samorządy otrzymają węgiel? Jest deklaracja

Adam Gorszanów, wiceprezes ds. sprzedaży w PGG, na początku miesiąca zapewniał, że spółka dostarczy samorządom węgiel do świąt. W środę 14 grudnia o postępy dotyczące tego przedsięwzięcia w Sejmie pytany był wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

Przedstawiciel resortu zaznaczył, spółki Skarbu Państwa wzięły na siebie całą logistykę związaną z dostarczeniem tego węgla do samorządów. Mowa o podmiotach takich jak: PGE Paliwa, Węglokoks SA, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Polska Grupa Górnicza.

- Te spółki skutecznie dostarczają węgiel do kolejnych gmin. Liczę na to, że do końca 2022 roku węgiel zostanie dostarczony do każdej gminy – powiedział Pyzik.

Aby przyspieszyć dystrybucję, otwieramy kolejne centra dystrybucji węgla oraz zachęcamy gminy, aby odbierały węgiel nieco dalej, niż w dotychczas wyznaczonych dla nich punktach, co oczywiście oznacza skrócenie czasu oczekiwania na dostawy Piotr Pyzik, MAP

Polityk wskazał, że zapotrzebowanie przedstawione przez gminy oraz przedsiębiorstwa wynosi 1,788 mln ton do końca roku. Spółki Skarbu Państwa podjęły kontakt z 2375 gminami i przedsiębiorstwami. Węgiel można nabyć także na własną rękę np. w e-sklepie PGG. Oferta jest jednak ograniczona, zaś konsumenci muszą liczyć się z limitami zakupowymi.

RadioZET.pl/PAP