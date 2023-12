800 plus będzie wypłacane od 1 stycznia 2024 – poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Część rodziców obawiała się, że świadczenie może zostać zawieszone, jeśli wybory wygra KO, TD i Lewica – takie informacje podawało Prawo i Sprawiedliwość. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej podczas debaty nad projektem budżetu państwa na 2024 rok w Sejmie odpowiadała na pytania posłów dotyczące świadczeń, na jakie liczyć będą mogli rodzice.

800 plus „już od stycznia”. Deklaracja Dziemianowicz-Bąk

- Bezpieczna rodzina, aktywny rodzic, godna praca, bezpieczny senior i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami to są zobowiązania Koalicji 15 Października. To zadeklarowaliśmy w kampanii, to zapisaliśmy w umowie koalicyjnej. To nie jest łaska, to jest zobowiązanie, do budowy nowoczesnego, bezpiecznego państwa dobrobytu, w którym programy i zobowiązania mają charakter systemowy, w którym polskie rodziny po 7 latach oczekiwania na waloryzacje 500 plus, w końcu zobaczą 800 zł. Na wypłatę 800 plus zabezpieczyliśmy 63,7 mld zł i te pieniądze zaczną płynąć do Polaków już od stycznia - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Oglądaj

- Na tym nie kończymy troski o rodziny - podkreśliła. Poinformowała, że zabezpieczone zostały środki na rodzinny kapitał opiekuńczy i program „Dobry start”, odpowiednio: 2,4 mld zł i 1,4 mld zł, a także na świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 3,9 mld zł. - Zabezpieczyliśmy także środki na waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego - dodała.

- Stawiamy na pracę, co najlepiej odzwierciedlają podwyżki dla państwowej sfery budżetowej, w tym także (...) dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – stwierdziła ministra. - Chcemy także ułatwić sprawne łączenie pracy z życiem rodzinnym, dlatego wracający do pracy rodzice będą mogli liczyć na wsparcie w ramach nowego programu „Aktywny rodzic”, na który w 2024 r. zabezpieczyliśmy 1,5 mld zł - podała.

„Aktywny rodzic” to oficjalna nazwa „babciowego”, czyli 1500 zł wsparcia miesięcznie dla młodych mam, które zdecydują się szybko wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. Pieniądze można na przykład wykorzystać do opłacenia opieki sprawowanej nad dzieckiem przez babcię lub dziadka – stąd nazwa „marketingowa”. Środki będą mogły być wykorzystane także do sfinansowania pieczy zewnętrznej.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej podziękowała ministrowi finansów za „przygotowanie budżetu w tak krótkim czasie i za uwzględnienie w nim potrzeb polskich rodzin od dziecka do seniora, osób z niepełnosprawnościami, a także pracownic i pracowników”.

Źródło: Radio ZET/Sejm/PAP