Wiceprezes NBP podała, kiedy spadnie inflacja. „Tak mogę obiecać”

Inflacja w październiku rozpędziła się do 17,9 procent rok do roku i wedle najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego będzie jeszcze rosnąć – po zlikwidowaniu tarczy antyinflacyjnej w lutym 2023 ceny mogą zwiększyć się w skali roku nawet o 24 procent. Na powrót do niższej inflacji będziemy musieli jeszcze długo poczekać. Z danych NBP wynika, że tempo wzrostu cen może spaść poniżej 10 procent dopiero pod koniec 2023 roku. I to tylko w przypadku, jeśli „nie zdarzy się coś, co jest niespodziewane”.

NBP: inflacja spadnie poniżej 10 procent pod koniec 2023 roku

Wiceszefowa Narodowego Banku Polskiego pytana w Polsat News, kiedy inflacja w Polsce spadnie poniżej 10 procent odpowiedziała, że „pod koniec przyszłego roku”. Podkreśliła przy tym, że zgodnie z projekcją banku „wyraźnie widać, że pod koniec przyszłego roku będziemy mieli jednocyfrową inflację, oczywiście jeżeli nie zdarzy się coś, co jest nieprzewidziane”.

Zgodnie z przewidywaniami NBP zawartymi w centralnej ścieżce projekcji opublikowanymi w „Raporcie o inflacji – listopad 2022 roku”, inflacja CPI w 2022 roku wyniesie 14,5 procent, w 2023 roku 13,1 procent, a w 2024 roku wróci do bezpieczniejszego poziomu wynoszącego 5,9 procent. NBP zastrzegł, że prognoza zakłada wycofanie obniżek podatków wprowadzonych przez tarczę antyinflacyjną.

- Na tyle, na ile mamy wiedzę dotyczącą stanu świata za rok, tak mogę obiecać, że w przyszłym roku ta inflacja będzie pod koniec roku jednocyfrowa – oświadczyła Kightley.

Wiceprezes NBP dodała, że gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę oraz wcześniejsze działania Rosji, które doprowadziły do wywindowania cen surowców energetycznych, to obecnie nie mielibyśmy do czynienia z tak dużą inflacją. W październiku 2022 w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,8 procent.

Inflacja odczuwana w sklepach jest nawet większa – koszt zakupów w ciągu ostatniego roku wzrósł średnio o 26,1 procent – wynika z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” przygotowanego przez Centrum Analiz Rynkowych UCE Research.

RadioZET.pl/Polsat News