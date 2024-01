Więcej osób na wcześniejszej emeryturze. Nowe przepisy już obowiązują

Emerytury pomostowe to przywilej, dzięki któremu nie trzeba czekać do 65. roku życia w przypadku mężczyzn czy 60. w przypadku kobiet, by zakończyć aktywność zawodową i przejść na emeryturę. Ci, którzy wykonywali prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia pod pewnymi warunkami mogą przejść na emeryturę nawet 5 lat wcześniej.

Emerytury pomostowe. Zmiany od 1 stycznia

Ustawa o emeryturach pomostowych jasno wskazuje, że przysługują one tym, którzy wykonywali lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub prace o szczególnym charakterze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ten rodzaj pracy definiuje jako aktywność zawodową związaną z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia.

Przepisy do 1 stycznia umożliwiały przejście na pomostówkę urodzonym po 1948 roku, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat, mają co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 (mężczyźni) i odznaczają się stażem ubezpieczeniowym (okresy składkowe i nieskładkowe) wynoszącym co najmniej 20 lat – w przypadku kobiet lub co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn. Dodatkowym warunkiem było wykonywanie przed 1999 rokiem prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze.

Nowe przepisy wykreśliły ten ostatni punkt, dzięki czemu z wcześniejszego świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r.

„Daje to możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej osobom znacznie młodszym niż osoby obecnie korzystające z tego świadczenia. Przyszli emeryci nie będą musieli udowadniać, że wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 31 grudnia 1998 r. Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową mogły rozpocząć wykonywanie takiej pracy dopiero po 31 grudnia 2008 r.” – podał ZUS.

Zgodnie z założeniami ZUS w 2024 roku ponad 7 tys. osób może przejść na pomostówkę, w 2019 roku – 4 tys. ubezpieczonych, a w 2033 roku – 4,8 tys.

Źródło: Radio ZET/ZUS