Więcej pieniędzy na pomoc rodzicom. „Program będzie odwrócony”

500 plus to podstawa pomocy dla rodziców, świadczenie jest sukcesywnie obudowywane o dodatkowe wsparcie. Jednym z programów mających ułatwić godzenie życia zawodowego z wychowywaniem dzieci jest „Maluch plus” - rozwiązanie mające zwiększyć liczbę dostępnych miejsc w żłobkach. W planach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest także dokonanie zmian w prawie pracy i wprowadzenie codziennych płatnych przerw dla rodziców.

Więcej pieniędzy dla rodziców. Budżet „Maluch plus” 3 razy wyższy

Minister rodziny i polityki społecznej zadeklarowała, że budżet programu „Maluch plus” będzie blisko 3 razy większy, niż w poprzednich latach. – Wcześniej to było 450 mln – przypomniała Maląg. Gość Bogdana Rymanowskiego wytłumaczyła, że skorzystają na tym przede wszystkim samorządy.

- Samorządowcy dostaną konkretną informację, jakie środki mają do dyspozycji i czy chcą z nich korzystać. To program opieki żłobkowej – żłobki czy opiekun dzienny, chodzi o te formy wsparcia. Program będzie odwrócony w porównaniu do tego, co było – zapowiedziała Marlena Maląg. Jak konkretnie będzie to wyglądało?

- Będziemy dawać informację samorządowi, że według algorytmu taka i taka kwota jest do dyspozycji, czy samorząd podejmuje się wykonania zadania. Jeśli ma wystarczającą liczbę żłobków, to może skorzystać organizacja pozarządowa, podmiot gospodarczy lub pieniądze mogą przejść do innego samorządu – zadeklarowała Gość Radia ZET w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Więcej informacji wkrótce.

RadioZET.pl/Radio ZET