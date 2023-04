Wiek emerytalny 40 lat jest już dziś. „Mamy w Polsce 6 systemów emerytalnych”

Wiek emerytalny to obecnie 60 lat dla większości Polek i 65 lat dla większości Polaków. Oznacza to, że kończymy aktywność zawodową zbyt wcześnie, żeby wypracować sobie świadczenia o satysfakcjonującej wysokości: każdy dodatkowy rok pracy podwyższa wypłatę z ZUS o około 10 procent, jak wynika z deklaracji szefowej Zakładu Gertrudy Uścińskiej. Są jednak tacy, którzy na emeryturę mogą przejść całe dziesięciolecia wcześniej, niż inni.

Wiek emerytalny 40 lat. Niektórzy mają go już dziś

- Najmłodsi emeryci to prawdopodobnie – bo nie prowadzi się takiej statystyki - albo sędziowie i prokuratorzy, albo funkcjonariusze mundurowi. Tam, jak ktoś się naprawdę postara, może nabyć uprawnienie emerytalne około czterdziestki. Wiadomo, że nie wszyscy korzystają z tego uprawnienia, ale jeśli chcą, to mogą – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa. Ekspert wytłumaczył, jak wpływa to na całokształt systemu i ile tak naprawdę nas kosztuje.

Oglądaj

- Jakby tak policzyć, to mamy w Polsce 6 systemów emerytalnych. Mamy system powszechny, co nazywamy ZUS-em w społecznym odbiorze, mamy system dedykowany rolnikom, czyli KRUS. No i mamy rozwiązania specjalne dla poszczególnych grup zawodowych: służby mundurowe i wojskowi, te rozwiązania trochę różnią się między sobą, ale to mniej więcej to samo, to są górnicy, to są właśnie sędziowie i prokuratorzy. Są jeszcze elementy szczątkowe, które dotyczą na przykład nauczycieli. Ale to już taki zanikający element – wyjaśnił problemy obecnego systemu emerytalnego Bukowski. Co to oznacza dla osób, które należą do różnych systemów i chcą przejść na emeryturę? Mogą to robić w różnym wieku.

- W Polsce nie ma jednolitego wieku emerytalnego, są różne grupy. Jest oczywiście system powszechny, mamy wiek emerytalny uprawniający do przejścia na emeryturę dla mężczyzn ustalony na 65 lat, dla kobiet na 60, ale od tej zasady są wyjątki. Czyli mamy na przykład system specjalny dedykowany górnikom, którzy mogą przechodzić wcześniej na emeryturę, mamy system mundurowy, mamy świadczenia specjalne skierowane do prokuratorów i sędziów, którzy także w pewnych sytuacjach mogą przechodzić w tak zwany tryb spoczynku poniżej tego wieku emerytalnego. Mamy niejednolitą sytuację i nierówne traktowanie niektórych osób, na czele oczywiście z kobietami i mężczyznami, dla których wiek emerytalny nie jest taki sam – zauważył gość podcastu „Biznes. Między wierszami”.

Jak doszło do tego, że system emerytalny jest tak rozczłonkowany? Maciej Bukowski wytłumaczył, że to kwestia instrumentalnego traktowania go przez polityków. Nieprzypadkowo dyskusja o zmianie wieku emerytalnego rozgorzała w wieku wyborczym – wcześniej wiele zmian i łat wprowadzano, żeby zdobyć głosy elektoratu.

- Państwo jest trochę w schizofrenicznym rozkroku – chce mieć wszystko naraz. To znaczy nie traktuje wieku emerytalnego jako parametru systemu, który służy przede wszystkim stabilizacji tego systemu. Chodzi o to, że wypłata emerytur finansowana jest z jakichś wpływów, ze składek albo z podatków, no bo systemy są też dotowane, no i ma jakiś wypust, czyli wypłacanie świadczeń. Ostatecznie to się musi bilansować, w każdym miesięcy musi być tyle samo wpływów ile wypływów. A w Polsce politycy traktują to jako taki całkowicie oderwany element przetargu politycznego. Ludzie żądają jakiegoś wieku emerytalnego, który się ukształtował historycznie w jakiś sposób, na skutek szeregu zbiegów okoliczności, decyzji często podejmowanych ad hoc w przeszłości. Nie pamiętamy, ale w latach 70-tych nie było systemu emerytalnego dla rolników, oni zostali wtedy włączeni i skonstruowano dla nich oddzielny system – oznajmił prezes WiseEuropa.

RadioZET.pl